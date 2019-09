Wie zuerst die „Bild“-Zeitung berichtete, gab es an der DFB-Sportschule in Hennef am Dienstag einen Polizeieinsatz, bei dem Christoph Metzelder von Fahndern des LKA abgeführt wurde. Entsprechende Bilder im Artikel zeigen den 38-Jährigen in Begleitung dreier Männer auf dem Schulgelände. Zudem wurde sein Haus in Düsseldorf durchsucht. Dabei seien mindestens ein Computer und ein Laptop sichergestellt worden, die jetzt ausgewertet werden müssen.

Christoph Metzelder: Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen

Auf unsere Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft Hamburg bestätigt Pressesprecherin Liddy Oechtering, dass es sich bei dem Verdächtigen um den Ex-Nationalspieler handelt: „Wir führen ein Ermittlungsverfahren gegen Christoph Metzelder wegen des Verdachts der Verbreitung von kinderpornografischen Schriften, dazu gehören auch digitale Bildaufnahmen. In diesem Zuge wurden Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht Hamburg erwirkt, welche am frühen Dienstagabend vollstreckt wurden.“ Zunächst war von Seiten der Staatsanwaltschaft nur von einem „38-jährigen Deutschen“ die Rede gewesen.

Bei dem Vorwurf geht es laut „Bild“ konkret um mindestens 15 kinderpornografische Fotos, die der Fußballspieler per WhatsApp verschickt haben soll. Am heutigen Mittwoch will sich die Hamburger Staatsanwaltschaft näher dazu äußern.

Das könnte dich auch interessieren: