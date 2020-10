Das US-amerikanische Model Chrissy Teigen hat ihr Baby verloren. Das gab die 34-Jährige in einem emotionalen Instagram-Post an. Vor wenigen Tagen hatte die Ehefrau von Sänger John Legend bereits von Komplikationen der Schwangerschaft berichtet.

Chrissy Teigen: Ihr Baby konnte nicht gerettet werden

„Wir sind schockiert und spüren einen so tiefen Schmerz, wie nie zuvor, die Art von Schmerz, von der man sonst nur hört“, schreibt das Model auf Instagram. Es sei nicht möglich gewesen, das Kind mit ausreichend Blut zu versorgen.

Chrissy Teigen: So nannte sie ihr ungeborenes Kind

Auch, wenn sie sich noch nicht für einen Namen entschieden habe, so nannte sie ihr ungeborenes Baby bereits Jack. In ihrem Instagram-Beitrag richtet sich Teigen direkt an ihr verstorbenes Baby: „An unseren Jack - Es tut mir so leid, dass die ersten Augenblicke deines Lebens mit so vielen Komplikationen verbunden waren, dass wir dir nicht das Zuhause geben konnten, das du zum Überleben brauchtest. Wir werden dich immer lieben.“

Chrissy Teigen und John Legend haben zwei weitere Kinder: Luna Simone Stephens und Miles Theodore Stephens