Jahr des Schweins China im Jahr des Schweins: Getrübtes Glück?

Peking / Von Felix Lee

Normalerweise versprechen Schweine ja Glück, auch in China. Sie stehen im chinesischen Kulturkreis für Reichtum, Fülle, Erfolg und jede Menge Spaß. Und das Schwein feiert gern. Wenn die Chinesen in der Nacht auf heute dem Mondkalender folgend das Jahr des Schweins begrüßten, hätten sich daher eigentlich alle freuen müssen. Doch diesmal war nicht allen zum Feiern zumute.

Jedes Jahr ist einem von zwölf Tieren gewidmet, zugleich sind die Jahre an Elemente gebunden, sechs an der Zahl. Dieses Jahr fällt das Schwein mit dem Element „Erde“ zusammen.

Das werten chinesische Astrologen normalerweise als eine gute Kombination. Erde steht für Bodenständigkeit, Stabilität und Fruchtbarkeit. Und anders als ein normales Hausschwein gilt ein Erdschwein als flink und pfiffig. Nur mit der Sauberkeit hapert es, es wälzt sich eben noch lieber im Schlamm als seine Verwandten auf dem Gutshof.

Der Hongkonger Wahrsager Raymond Lo malt dennoch ein düsteres Bild für 2019. Er folgt der Lehre von Feng Shui, der Harmonielehre von Wind und Wasser, und gilt in China als Meister der Vorhersagen in der Astrologie.

Nur oberflächlich Friede

Schweine seien zwar sympathische Tiere, sagt Lo. Sie stünden für Frieden, Glück und Ausgeglichenheit. Dennoch befürchtet er Anschläge, Terror, Rebellion, Unruhen, auch Erdbeben, Orkane und schwere Überflutungen.

Die Erklärung liefert er nüchtern mit. Anders als sonst üblich könnte die Erde 2019 vom Element „Wasser“ dominiert werden. Das werde einen geradezu „destruktiven Zyklus“ zur Folge haben. Oberflächlich herrschten zwar Friede und Einklang, dafür stehe die Erde. Doch darunter wabere es. Das Wasser drohe die Erde zu unterhöhlen. „Es gibt eine Unterströmung heimlicher Feindseligkeit.“

Lo verweist auf vergangene Jahre des Erdschweins, die vom Element „Wasser“ bestimmt waren. 1959 etwa. Damals gab es schwere Beben in Russland, Taiwan und Neuseeland, Überflutungen in Japan und einen schlimmen Dammbruch in Frankreich.

Der in der ostchinesischen Stadt Nanjing praktizierende Wahrsager Li Gong teilt diese Einschätzung nicht und ist sehr viel optimistischer gestimmt. Das zurückliegende „Jahr des Hundes“ habe sehr viel Unruhe ins Weltgeschehen gebracht und die Wirtschaft geschwächt. Schweinejahre hingegen seien insgesamt eher glücklichere Jahre. Wirtschaftlich erwartet er sogar einen Aufschwung. Die Aktienkurse würden wieder steigen.

Einig sind sich beide Wahrsager: Wer im „Jahr des Schweins“ geboren wird, darf sich glücklich schätzen. Denn die guten Eigenschaften, die kleinen Ferkeln nachgesagt werden, überwiegen: Sie sind niedlich und verspielt, wenn sie klein sind. Wenn sie zu großen Schweinen herangewachsen sind, gelten sie als mitfühlend, gesellig, tolerant und aufrichtig.

Schweine sind überall beliebt. Nur zuweilen gelten sie als etwas allzu gutgläubig und naiv. Da Schweine aber gerne auch über sich selbst lachen können, haben sie die Sympathien stets auf ihrer Seite.

Und Schweine wissen Feste zu feiern. Als Kostverächter sind sie nicht bekannt. Der Ratschlag des Wahrsagers Li für die Feiertage, an denen in China in den Familien reichhaltig aufgetischt wird: aufs Gewicht achten. Sonst drohe das Jahr des fetten Schweins.