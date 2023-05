Die amerikanische Firma OpenAI hatte am Donnerstag, 18. Mai 2023, mitgeteilt, dass ihre KI-Software ChatGPT jetzt auch als App erhältlich ist. Allerdings war diese zunächst nur in den USA verfügbar. Jetzt gibt es ChatGPT für IOS auch im deutschen App-Store.

ChatGPT als App war vorerst nur als iOS-Version für Apple-Geräte verfügbar und zumauch nur für Nutzer in den USA. Das teilte OpenAI in einer Produktankündigung in ihrem Blog mit. In anderen Ländern sollte die ChatGPT-App erst in den darauffolgenden Wochen ausgerollt werden. Doch jetzt ist es so weit, die App steht nun auch imzur Verfügung.