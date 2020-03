Die Nachricht erreichte die Fans über das soziale Medium Instagram. Der Rapper Sido - der mit bürgerlichem Namen Paul würdig heißt - und seine Frau Charlotte Würdig haben sich getrennt.

Auf ihrem Instagram-Kanal schrieb die 41-jährige Charlotte Würdig: „Nach acht Jahren voller Freude, Glück und Abenteuer mit Hochs und Tiefs sind Paul und ich vor einiger Zeit zu dem Entschluss gekommen, unsere Beziehung von nun an als liebende Eltern, aber nicht mehr als Liebespaar zu führen. Unsere kleine Familie ist das Schönste und Wertvollste was uns passieren konnte - dafür sind wir unendlich dankbar und werden uns als Menschen immer sehr schätzen....“

Charlotte Würdig und Sido haben zwei Söhne

Das Paar war seit 2012 liiert und verheiratet. Sie haben zwei Söhne, die 2013 und 2016 geboren sind.

Sido, der zu den bekanntesten Rappern in Deutschland gehört, hatte sich zunächst nicht zu der Trennung geäußert.Der 39-Jährige saß zuletzt in der Jury der Sendung „The Voice of Germany“.

Charlotte Würdig ist als TV-Moderatorin tätig und moderiert unter anderem die Sendung „taff“ auf ProSieben.