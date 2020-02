Es war sicherlich ein großer Schock für Unternehmer Carsten Maschmeyer und seine Frau, die Schauspielerin Veronica Ferres (54): Der 60-Jährige ist am gefährlichen Weißen Hautkrebs erkrankt. Wie „Bild“ berichtete, wurde der Investor aus der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ bereits operiert.

Ferres’ rührende Liebeserklärung an Maschmeyer

Zum Valentinstag 2020 postete Veronica Ferres auf Instagram eine öffentliche Liebeserklärung, die zeigt, wie sehr die Schauspielerin zu ihrem Mann in dieser schweren Zeit hält: Das intim wirkende Foto zeigt das Paar, wie es sich in einem Restaurant in den Armen liegt. Sie lächelt, er blickt nachdenklich, beide sind sich in diesem stillen Augenblick sichtlich nahe.

Die „Grimme“-Preisträgerin Ferres schreibt dazu: „In guten wie in schweren Zeiten: Das haben wir uns vor fast sechs Jahren geschworen und daran halten wir fest! Ich bin froh, dass die Operation gut verlaufen ist. Ich liebe dich über alles!“

Krebs-Operation offenbar gut überstanden

Tatsächlich soll Maschmeyer den eingriff gut überstanden haben, hieß es. Er soll auf dem Weg der Besserung sein und das Krankenhaus schon wieder verlassen haben. Carsten Maschmeyer sagte „Bild“ gegenüber: „Ich behalte meine positive Geisteshaltung und bin dankbar, dass meine Familie seit der Diagnose so intensiv für mich da ist.“ Das hat seine Frau mit dem Insta-Post deutlich gezeigt.

Das ist Weißer Hautkrebs

Es gibt zwei verschiedene Arten von Hautkrebs: Schwarzer Hautkrebs (malignes Melanom) und Weißer Hautkrebs (Spinaliom, Basaliom). Letzterer tritt am häufigsten auf. Die Basaliome heben sich teils farblich kaum von der normalen Pigmentierung der Haut ab und treten typischerweise an Körperstellen auf, die häufig der Sonne ausgesetzt sind, wie Gesicht und Hals.

Mit einer chirurgischen Therapie sind Basaliome vollständig heilbar. Spinaliome (auch Plattenepithelcarcinome genannt) können in bis zu fünf Prozent der Fälle Tochtergeschwülste ausbilden.

Bei nicht ausreichender Therapie kann dieser Hautkrebs tödlich sein. Das gleiche gilt auch für den Schwarzen Hautkrebs.