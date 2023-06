In wenigen Wochen beginnen die großen Ferien. Urlauber müssen in vielen Ländern Europas aber mit kräftigen Preissprüngen rechnen. Für Flug- und Pauschalreisen müssen in diesem Jahr teilweise deutlich höhere Preise bezahlt werden als in den Vorjahren. Gegenüber 2022 liegen die Flugpreise um bis zu 46 Prozent höher, gegenüber 2021 haben sich die Preise bei zwei Airlines sogar verdoppelt. Viele Familien planen deshalb einen Campingurlaub. Und das hat einige Vorteile, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist. So muss man sich etwa nicht nach festen Mahlzeiten oder anderen Regeln von Hotels richten.