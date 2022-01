Urlaub im eigenen Camper bleibt für viele nach wie vor die sichersten Art in Corona-Zeiten. Das Reisen mit dem Zelt, dem Wohnmobil oder Wohnwagen ist in den letzten zwei Jahren beliebter geworden denn je. Die gesamte Caravaning-Branche hat durch Corona einen echten Schub bekommen. Deshalb wurde es auf vielen Campingplätzen in Deutschland aber auch im benachbarten Ausland eng. Auch 2022 wird die Reiselust im eigenen Camper weitergehen. Doch was gilt auf den Campingplätzen in Zeiten von Corona?

Welche Regeln gelten beim Camping in Corona-Zeiten?

In Deutschland ist Urlaub mit dem Wohnmobil fast allen Bundesländern unter bestimmten Auflagen möglich. Voraussetzung, die Gäste müssen entweder genesen oder vollständig geimpft sein. Einige Plätze verlangen zusätzlich einen Test.

Die Lage in den einzelnen Bundesländern

Camping und Corona: Diese Regeln gelten in Baden-Württemberg

In BW gilt die 2-G-Plus-Regel

Einschränkungen richten sich nach der jeweiligen Alarmstufe

Aktuell gilt: Wer bereits geboostert oder genesen ist, muss in Baden-Württemberg nicht nochmal einen extra Test vorlegen

Als Genesen gelten Camper, bei denen eine Corona-Erkrankung bis zu 6 Monaten zurückliegt

Camping und Corona: Diese Regeln gelten in Bayern

Seit dem 16. November gilt die 2-G-Regel verpflichtend für alle Plätze in Bayern, sodass Schnelltests nicht mehr akzeptiert werden

Kinder unter 12 sind ausgenommen

Bis zum 12. Januar müssen zudem Campingplätze, die in Hotspots liegen, schließen

Zu Hotspots zählen Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 1000

Aufgrund von sinkenden Inzidenzen zählt aktuell kein Landkreis in Bayern als Hotspot und Plätze dürfen öffnen

Auf den meisten Campingplätzen in Deutschland gilt die 2-G-Regel.

Camping und Corona: Diese Regeln gelten in Berlin

In Berlin gilt die 2-G-Regelung

Camper müssen am Tag der Anreise nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind

Kontaktdaten zur Nachverfolgung werden erfasst

In geschlossenen Räumen von Campingplätzen besteht Maskenpflicht

Camping und Corona: Diese Regeln gelten in Brandenburg

In Brandenburg gilt weiterhin vorerst die 3-G-Regel

Im Gespräch ist eine 2-G Regel die aber aktuell nur für Hotels und Pensionen gültig ist

Auf Campingplätzen dürfen weiterhin ungeimpfte Camper mit einem negativem Test anreisen

Die Campingplatzbetreiber können aber selbst entscheiden, ob sie die 2-G-Regel einführen

In Restaurants gilt die 2-G-Regel

Camping und Corona: Diese Regeln gelten in Bremen

Es gilt die 2-G-Regelung

Camper müssen am Tag der Anreise nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind

Camping und Corona: Diese Regeln gelten in Hamburg

Es gilt die 2-G-Regelung

Camper müssen am Tag der Anreise nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind

Campingurlaub 2022: So planen die Deutschen.

Camping und Corona: Diese Regeln gelten in Hessen

Campingurlaub zu touristischen Zwecken ist nur für Geimpfte oder Genesene erlaubt

Übernachtungen auf Dienstreisen sind auch für Getestete erlaubt

Der Schnelltest muss jeden Tag, der PCR-Test alle 48h vorgelegt werden

Saunen und Schwimmbäder und sonstige Gemeinschaftseinrichtungen dürfen nur unter 2-G genutzt werden

Camping und Corona: Diese Regeln gelten in Mecklenburg-Vorpommern

Seit dem 1. Dezember gilt in Mecklenburg-Vorpommern die Alarmstufe rot

Auf Campingplätzen ist die Übernachtung nur für Geimpfte und Genesene möglich

Es braucht ein Test bei Anreise sowie nach jeweils drei weiteren Tagen während des Aufenthalts

Seit dem 16. Dezember entfällt die Testpflicht für Camper, die bereits geboostert sind

Ausnahmen von der 2G-Plus-Regel gibt es außerdem für Dienstreisen

Die Regeln gelten auch für Wohnmobilstellplätze

Camping und Corona: Diese Regeln gelten in Niedersachsen

Die genaue Regelungist abhängig von den Warnstufen, die in einzelnen Landkreisen erreicht werden

In den meisten Landkreisen greift die 2-G-Plus Regel auf Campingplätzen

Wer bereits geboostert ist, muss als zweifach Geimpfter jedoch in Niedersachen nicht nochmal einen extra Test vorlegen

Camping und Corona: Diese Regeln gelten in Nordrhein-Westfalen

Touristische Übernachtungen sind in NRW nur noch unter 2-G-Regel möglich

Wer auf Dienstreise ist, der kann übernachten, muss aber bei der Anreise und erneut nach jeweils weiteren vier Tagen ein Test vorlegen

Camping und Corona: Diese Regeln gelten in Rheinland-Pfalz

Aktuell gilt die 2-G-Plus Regel auf Campingplätzen

Wer bereits geboostert ist, muss in Rheinland-Pfalz nicht nochmal einen extra Test vorlegen

Camping und Corona: Diese Regeln gelten im Saarland

Ungeimpfte haben keinen auf Campingplätzen

Geimpfte und Genesene müssen zusätzlich einen negativen Test vorweisen

Als Testnachweis werden auch Selbsttests akzeptiert, die unter Aufsicht des für die Schutzmaßnahmen zuständigen Verantwortlichen durchgeführt werden

Im Gespräch ist, ob eine Boosterimpfung den erneuten Test ersetzt

Camping und Corona: Diese Regeln gelten in Sachsen

Campingplätze dürfen wieder touristische Reisende empfangen unter der 2G-Plus-Regel

Camping und Corona: Diese Regeln in Sachsen-Anhalt

Touristische Übernachtungen sind in Sachsen-Anhalt nur noch unter 2-G- zulässig

Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren genügt ein negativer Test

Camping und Corona: Diese Regeln gelten in Schleswig-Holstein

Es gilt die 2-G-Regel

Die 3G-Regel gilt für Gäste, die schriftlich bestätigen, dass die Beherbergung ausschließlich aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen Gründen geschieht

Campingurlauber müssen seit 15. Dezember nicht nur geimpft sein, sondern beim Einchecken auch einen negativen Corona-Test vorzeigen, der maximal 24 Stunden alt ist

Camping und Corona: Diese Regeln gelten in Thüringen