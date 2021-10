Die Zahl der Corona Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen ist weiter gestiegen.auf 259 gestiegen

Liegt die Zahl am kommenden Dienstag (2.11.) erneut bei oder über 250, würden am Mittwoch mit der Warnstufe landesweit strengere Corona-Regeln in Kraft treten

Maßgeblich für die Corona-Regeln sind laut Verordnung jedoch Hospitalisierungsrate und Belegung der Intensivbetten mit Covid-Patienten

Robert-Koch-Institut und Landesgesundheitsamt geben für Baden-Württemberg die aktuellen Corona-Zahlen heraus. So sind die Corona-Zahlen heute, am Sonntag, 31.10.2021:

Corona-Zahlen in BW heute: Inzidenz über 160, Neuinfektionen und Todesfälle

Hier die aktuellen Zahlen laut Lagebericht des Gesundheitsamts BW am 31.10.2021 (17 Uhr):

7-Tage-Inzidenz: 195,7

Zahl der Infizierten seit Pandemie-Beginn: 636.391

Zahl der Neuinfektionen: 1612

Tote seit Pandemie-Beginn: 10.999

Neue Todesfälle: 5

Lagebericht Gesundheitsamt BW: Hospitalisierungsrate und Intensivbettenbelegung

Die Daten aus dem Lagebericht des Gesundheitsamts BW geben für den Wert der 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz 4,08 an. Am 31.10.2021 sind 271 Covid-patienten auf der Intensivstation. Der Anteil an Corona-Fällen in intensivmedizinischer Behandlung an der Gesamtzahl der betreibbaren Intensivbetten beträgt 11,9 Prozent.

Landkreise Baden-Württemberg: Wo wird die höchste Inzidenz in BW gemeldet?

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am 23. Oktober 2021 erstmals seit Mai dieses Jahres wieder im dreistelligen Bereich, nachdem sie lange Zeit stagnierte. In Baden-Württemberg liegen viele Landkreise weit über dem Wert der bundesweit gemessenen Inzidenz. Diese Landkreise weisen die höchste Inzidenz in Baden-Württemberg auf (Stand: 31.10.2021):