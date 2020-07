neue Bußgeldkatalog ist seit April 2020 in Kraft. In ganz Deutschland wurden die Bundesverkehrsministerium mitgeteilt, dass die in der Rechtsgrundlage“. Welche Auswirkungen hätte das auf die Autofahrer, die nach dem neuen Bußgeldkatalog bestraft wurden? Derist seit April 2020 in Kraft. In ganz Deutschland wurden die Strafen und Bußgelder im Straßenverkehr drastisch erhöht . Doch vor einer Woche hatte dasmitgeteilt, dass die in der neuen Straßenverkehrsordnung vorgesehenen Fahrverbote wahrscheinlich nichtig sind - wegen eines „fehlenden Verweises auf die notwendige“. Welche Auswirkungen hätte das auf die Autofahrer, diewurden?

Was bedeutet eine Unwirksamkeit der Änderungen für laufende Bußgeldverfahren?

Fachanwältin Stefanie Helzel: „Ich habe es am Samstag im Radio gehört. Wie jetzt vorzugehen ist, weiß ich noch nicht genau. Die laufenden Verfahren dürften jetzt wahrscheinlich ausgesetzt werden. Neue und auch laufende Bußgeldverfahren sollen, aller Voraussicht nach, nach der Rechtslage vor dem 28. April 2020 - also der alten Straßenverkehrsordnung – behandelt werden.“ Gegenüber dem Bayrischen Rundfunk erzählt die Nürnberger: „Ich habe es am Samstag im Radio gehört. Wie jetzt vorzugehen ist, weiß ich noch nicht genau. Die laufenden Verfahren dürften jetztwerden. Neue und auchsollen, aller Voraussicht nach, nach der Rechtslage vor dem 28. April 2020 - also der– behandelt werden.“

Der Vorsitzende des Zweckverbandes Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg, Mathias Kreitinger, hat angeordnet, das neue Bußgeldverfahren nicht mehr anzuwenden und alle eingegangenen Verkehrsverstöße ruhen zu lassen. Für Mitte Juli, so Kreitinger, wurden aus dem bayerischen Innenministerium neue Vorgaben angekündigt. Ob zu viel erhobenes Geld an die Autofahrer beispielsweise zurückgezahlt werden muss, sei unklar, aber möglich, so der Vorsitzende des Zweckverbandes.