Am Warntag werden verschiedene Systeme getestet, die dazu dienen, die Bevölkerung im Notfall zu warnen. Eines davon ist relativ neu: Das Cell Broadcast System . Das ist ein Dienst, den alle Mobilfunknetzbetreiber installiert haben müssen. Sei 2023 ist das System erst „richtig“ in Dienst. Am 8. Dezember 2022 gab es den ersten großflächigen Test.Es sollte dannzu hören sein, und eine SMS kommt an, in der konkret über die Art des Notfalls informiert wird. Es wird auch informiert, wie man sich zu verhalten hat. Am Warntag am 8. Dezember sollten erstmals alle Handys in allen deutschen Funkstellen erreicht werden. Allerdings war schon im Vorfeld davon auszugehen, dass viele Handys trotzdem nicht erreicht werden würden, da der Cell Broadcast nur auf neueren Modellen ganz sicher aktiviert ist. Es wurde erwartet, dass rund 60 Prozent der Handys in Deutschland mit dem Cell Broadcast erreicht werden.