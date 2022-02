Telekomkunden in ganz Deutschland melden heute, am Dienstag (22.02.2022), Störungen im Telefon- und Internetnetz. „Aktuell kommt es vereinzelt zu Beeinträchtigungen bei ankommenden und abgehenden Mobilfunkgesprächen über LTE (Voice-over-LTE), sowie bei SMS und Mobilbox. GSM-Telefonie via 2G ist nicht betroffen“, vermeldete die Telekom auf Twitter. Alle Infos zur aktuellen Störung gibt es hier.

Telekom-Störung: Mobilfunk und Internetanschlüsse betroffen

Einschränkungen im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom. Auf der Seite Mobilfunknetz ist von den Ausfällen betroffen. Kunden melden, dass seit Stunden keine Anrufe mehr rausgehen. Auch SMS und die Mobilbox würden nicht funktionieren. Seit Dienstag gegen 12 Uhr gibt es starkeim Mobilfunknetz der. Auf der Seite allestoerungen.de gab es seitdem mehrere Tausend Meldungen von Ausfällen und gestörtem Empfang. Vor allem dasist von den Ausfällen betroffen. Kunden melden, dass seit Stunden keine Anrufe mehr rausgehen. Auchund diewürden nicht funktionieren.

Laut der Seite sind auch Internetanschlüsse und stellenweise das mobile Internet gestört.

Um 13:45 Uhr wurden mehr als 6000 Störungen in ganz Deutschland gemeldet. Die am häufigsten genannten Standorte sind Berlin, München, Hamburg und Köln.

Kein Telefon und Internet: Vodafone meldet sich bei Twitter

Am Nachmittag meldete sich die Deutsche Telekom zu den Störungen auf Twitter zu Wort: „Aktuell kommt es vereinzelt zu Beeinträchtigungen bei ankommenden und abgehenden Mobilfunkgesprächen über LTE (Voice-over-LTE), sowie bei SMS und Mobilbox. GSM-Telefonie via 2G ist nicht betroffen.“

Angaben zu Ursachen oder wann das Problem behoben sein soll, gibt es bisher nicht.