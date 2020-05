Es ist, gerade in Zeiten der Corona-Krise , eine wirklich erstaunliche Studie: Die Ergebnisse vonhaben einenauf die. Das hat eine am Montag veröffentlichte Studie des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin herausgefunden. Die Autoren werteten dafür rund 150 Umfragen aus, die zwischen 2009 und 2013 von derin Auftrag gegeben worden waren. Ziel dieser Umfragen war es, mehr über diezu erfahren. Die Forscher setzten diedann in Bezug zu über 20.000 veröffentlichten Regierungsreden und stellten dabeifest.