Jährlich zieht es eine große Zahl an Besuchern an den Bodensee, viele auch zu der weltweit größten Seebühne in Bregenz. In der Stadt in Österreich finden in diesem Jahr wieder die Bregenzer Festspiele statt – und zwar vom 20. Juli bis 21. August 2022. Nach „Rigoletto“ von Giuseppe Verdi wird nun das Liebesdrama „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini auf der Seebühne aufgeführt. Doch gespannt blicken viele Opern-Liebhaber schon auf die kommende Saison der Bregenzer Festspiele.

Welche Oper wird 2023 auf der Seebühne zu sehen sein?

wird auf der Seebühne zu sehen sein? Wie lange wird Madame Butterfly aufgeführt?

aufgeführt? Gibt es bereits Karten für das nächste Jahr im Vorverkauf?

Bregenzer Festspiele 2023 Programm: Welche Oper wird nächstes Jahr gespielt?

Jahr für Jahr zieht es im Sommer viele Opern-Liebhaber an den Bodensee, um dort vor atemberaubender Kulisse die Bregenzer Festspiele zu besuchen. 2022 dürfen sich die Besucher auf eine neue Oper freuen. Vom 20.07. bis zum 21.08.2022 wird „Madame Butterfly“ aufgeführt. Wie in den meisten Jahren zuvor wird auch in diesem Fall die Oper zwei Jahre hintereinander aufgeführt. Das heißt: Die Besucher bekommen auch 2023 „Madame Butterfly“ zu sehen auf der Seebühne. Das Sommerfestival wird 2023 als Oper im Festspielhaus Giuseppe Verdis „Ernani“ zeigen. Das vollständige Programm der Bregenzer Festspiele wird im November 2022 präsentiert.

Diese Termine der Bregenzer Festspiele sind für 2023 schon bekannt

Genau wie 2022 wird auch im kommenden Jahr das Spiel auf dem See bei den Bregenzer Festspielen im Juli und August erfolgen. Wie lauten also die Termine für 2023? Die Bregenzer Festspiele 2023 finden von 19. Juli bis 20. August 2023 statt. Im Festspielhaus feiert die Oper „Ernani“ am 19. Juli 2023 Premiere. Es sollen zwei weitere Auffüllungen folgen. Einen Tag später ist die Wiederaufnahme-Premiere von „Madame Butterfly“ zu sehen. Die Vorstellungen der Oper auf der Seebühne in Bregenz beginnen also am 20. Juli 2023.

Gibt es im Vorverkauf bereits Tickets für die Bregenzer Festspiele 2023?

2022 stehen bis zum 21. August rund 80 Veranstaltungen bei den 76. Bregenzer Festspielen auf dem Programm. Dafür werden insgesamt 220.000 Karten aufgelegt. Schon zu Beginn der Festspiele waren rund 90 Prozent der Tickets gebucht. Viele fragen sich deshalb, ob es bereits Karten im Vorverkauf für 2023 zu kaufen gibt. Die Antwort lautet: Wer sich einen Platz auf der Seebühne für das kommende Jahr sichern möchte, muss sich noch etwas gedulden. Wie die Bregenzer Festspiele mitteilen, startet der Kartenvorverkauf für Puccinis „Madame Butterfly“ 2023 am 3. Oktober 2022.