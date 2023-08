Traurige Nachricht aus der Wrestling-Welt: WWE-Superstar Bray Wyatt - bürgerlicher Name Windham Lawrence Rotunda - ist tot. Der Wrestler verstarb plötzlich im Alter von nur 36 Jahren. Der Wrestler verstarb plötzlich im Alter von nur 36 Jahren. Das bestätigte Triple H via Twitter. Fans auf der ganzen Welt trauern um den ehemaligen „Fiend“ – und fragen sich, woran sie verstorben ist.

Woran ist Bray Wyatt gestorben?

aufgrund eines Herzinfarkts verstorben ist. Über einen längeren Zeitraum hinweg litt Wyatt unter Herzproblemen, deren Schwere durch eine Covid-Erkrankung zu Beginn des Jahres noch verschlimmert wurde. Nach seinem Aufeinandertreffen mit LA Knight beim Event "Royal Rumble" verschwand er aus den Fernsehsendungen. Anfangs war der Grund für sein Verschwinden unklar. Erst im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass sein Gesundheitszustand erheblich beeinträchtigt war. In der Mitteilung von WWE-CCO Triple H zu Bray Wyatts Tod wurde zur Todesursache nichts bekannt gegeben. Diverse Medienquellen wie die Bild berichten, dass Bray Wyattist. Über einen längeren Zeitraum hinweg litt Wyatt unter Herzproblemen, deren Schwere durch einenoch verschlimmert wurde. Nach seinem Aufeinandertreffen mit LA Knight beim Event "Royal Rumble" verschwand er aus den Fernsehsendungen. Anfangs war der Grund für sein Verschwinden unklar. Erst im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass seinwar.

Wyatt arbeitete an seinem WWE-Comeback

In den jüngsten Wochen gab es Berichte, die darauf hindeuteten, dass sich sein Zustand leicht verbessert hatte, wie unter anderem "Fightful" berichtete. Es wurde sogar spekuliert, dass er kurz vor einer möglichen Rückkehr in den Wrestling-Ring stand. Die gesamte Wrestling-Gemeinschaft trauert um einen Mann, der mit seinem einzigartigen Charakter die Shows in unvergleichlicher Weise geprägt hat. Er brachte eine düstere und schaurige Atmosphäre zurück in die Welt des Wrestling, zunächst durch die Einführung seiner "Wyatt Family" und später als "Fiend".

Wyatt gewann verschiedene WWE-Titel

Bray Wyatt konnte in seiner Karriere bemerkenswerte Erfolge verzeichnen. Er sicherte sich einmal den WWE-Titel und zweimal den Universal-Titel. Sein Name ist untrennbar mit zahlreichen denkwürdigen Matches bei WrestleMania verbunden, darunter Begegnungen gegen Größen wie John Cena, den Undertaker und Randy Orton.

Das schrieb Triple H zur Todesmeldung von Bray Wyatt

Triple H äußerte sich via Twitter wie folgt zur Todesmeldung von Bray Wyatt: „Ich habe gerade einen Anruf von WWE Hall of Famer Mike Rotunda erhalten, der uns über die tragische Nachricht informiert hat, dass unser lebenslanges WWE-Familienmitglied Windham Rotunda – auch bekannt als Bray Wyatt – heute unerwartet verstorben ist. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und wir bitten alle, in dieser Zeit ihre Privatsphäre zu respektieren.“