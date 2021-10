In den USA werden voraussichtlich Zweitimpfungen mit Johnson&Johnson zugelassen, in Deutschland sind mRNA-Impftoffe empfohlen.

Ständige Impfkommission (Stiko) mittlerweile eine Auffrischungsimpfung empfiehlt, fällt der Anstieg meist leichter aus. Größer ist er vor allem bei den Hochaltrigen über 90 Jahre – der Wert stieg in der vergangenen Woche auf vergangene Woche. Im höheren Alter falle die Immunantwort nach Impfungen gegen Corona insgesamt geringer aus und Booster-Impfungen. In Deutschland steigt die Inzidenz wieder – doch in den Gruppen ab 70 Jahren, für die die mittlerweile eine Auffrischungsimpfung empfiehlt, fällt der Anstieg meist leichter aus. Größer ist er vor allem bei den Hochaltrigen über 90 Jahre – der Wert stieg in der vergangenen Woche auf vergangene Woche. Im höheren Alter falle die Immunantwort nach Impfungen gegen insgesamt geringer aus und Impfdurchbrüche könnten häufiger auch zu einem schweren Verlauf führen, hieß es kürzlich in der Stiko-Begründung zu den

Booster-Impfung nach Johnson mit mRNA-Impfstoff Biontech oder Moderna

Beim Bundesministerium für Gesundheit wird für die Menschen, die ihre Erstimpfung mit Johnson erhalten haben, eine zweite mRNA-Dosis empfohlen: Personen, die bisher eine Impfstoffdosis des Covid-19-Vakzin Janssen von Johnson & Johnson erhalten haben, sollen für eine optimierte Grundimmunisierung eine zusätzliche mRNA-Impfstoffdosis ab vier Wochen nach der Janssen-Impfung erhalten. Das wurde im Rahmen der Gesundheitsministerinnen- und Gesundheitsministerkonferenz vom 11. Oktober 2021 beschlossen.

Zweitimpfung mit Johnson&Johnson in USA zugelassen?

In den USA sollen bald auch Corona-Impfungen als „Booster" mit Janssen von Johnson&Johnson zugelassen werden: Ein Expertenausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA hat grünes Licht für Auffrischungsimpfungen mit dem Corona-Vakzin des Herstellers Johnson & Johnson (J&J) gegeben. Eine offizielle Notfallzulassung für die Zweitimpfung mit dem Vakzin wird in den kommenden Tagen oder Wochen erwartet. Die Empfehlung gilt für alle Erwachsene, deren Impfung bereits länger als zwei Monate her ist. In den USA haben etwa 15 Millionen Menschen die Impfung mit dem J&J-Vakzin erhalten. Im Unterschied zu den mRNA-Impfungen von Biontech/Pfizer und Moderna wird bei J&J bisher nur eine Impfdosis verabreicht. Einige Experten argumentierten ohnehin, dass eine Zweitimpfung gar nicht als Auffrischungsimpfung betrachtet werden sollte, sondern als für eine vollständige Immunisierung gegen das Coronavirus notwendige Impfung. Das Vakzin von J&J hat eine geringere Wirksamkeit als die mRNA-Impfstoffe. Daten aus einer klinischen Studie, die das Unternehmen vorlegte, zeigten aber einen Anstieg der Wirksamkeit von 70 auf 94 Prozent bei Verabreichung einer zweiten Dosis rund zwei Monate nach der ersten Impfung.

Corona-Booster-Impfung mit Moderna in Deutschland

Die Europäische Arzneimittelbehörde Ema gab am 04.10.21 ebenfalls grünes Licht für die Booster-Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff von Moderna. Die mRNA-Impfstoffe können Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem frühestens 28 Tage nach der zweiten Dosis bekommen. Ab einem Alter von 18 Jahren kann ein Booster für Menschen mit einem „normalen“ Immunsystem mindestens sechs Monate nach der zweiten Dosis möglich werden.

Drittimpfung mit Biontech: mRNA-Booster zugelassen

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus mit dem Biontech-Impfstoff am 4. Oktober 2021 genehmigt. Eine Booster-Impfung mit dem Corona-Vakzin des Mainzer Unternehmens und seines US-Partner Pfizer komme für Menschen ab 18 Jahren in Betracht, erklärte die EMA. Die dritte Impfung soll demnach frühestens sechs Monate nach Verabreichung der zweiten Dosis erfolgen. Einige Länder haben bereits damit begonnen, Auffrischungsimpfungen für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen anzubieten. In Deutschland werden etwa Bewohner und Beschäftigte von Pflegeheimen sowie medizinisches Personal erneut geimpft. Befürworter einer Drittimpfung argumentieren, eine zusätzliche Impfdosis erhöhe den Schutz vor einer Infektion. Kritiker fordern dagegen, zuerst nicht gegen das Coronavirus geimpfte Menschen etwa in Entwicklungsländern zu immunisieren.

Kreuzimpfung: Vektorimpfstoff Astrazeneca oder Johnson mit mRNA-Impfstoff

Für Auffrischimpfung empfiehlt die Stiko einen der mRNA-Impfstoffe Moderna oder Biontech. Möglichst der, der bei der Grundimmunisierung verwendet wurde – also ein „homologes Impfschema“. Wenn das nicht möglich ist, kann auch der jeweils andere mRNA-Impfstoff verabreicht werden. Auch bei Vektorimpfstoffen soll die Auffrischung mit einem mRNA-Vakzin erfolgen: Wer vollständig mit Astrazeneca oder Johnson&Johnson geimpft ist, sollte in Deutschland also dennoch als Booster einen mRNA-Impfstoff bekommen – also eine heterologe Immunisierung bzw. Kreuzimpfung.

Wann ist eine Booster-Impfung nötig?

Welche Person wann eine Auffrischungsimpfung benötigt, hängt vom verabreichten Impfstoff bei der Erst- bzw. Zweitimpfung gegen das Coronavirus ab. Bei den mRNA- Impfstoffen soll die dritte Impfung für Menschen ab 18 Jahren, mit „normalem“ Immunsystem, frühestens sechs Monate nach Verabreichung der zweiten Dosis erfolgen. Sowohl bei Biontech als auch bei Moderna können Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem den Booster auch früher erhalten – frühestens 28 Tage nach der zweiten Dosis.

Nebenwirkungen/Impfreaktionen bei Booster-Impfungen

Die ersten klinischen Studien zeigen, dass homologe sowie Kreuzimpfungen bei der Auffrischung sicher, verträglich und wirksam ist, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Zu diesem Ergebnis sei auch das National Institute of Health (NIH) in den USA gekommen. Bei mehr als 450 untersuchten Menschen mit unterschiedlichem Impfschema bei der dritten Dosis, seien ähnliche und erwartbare Immunantworten aufgetreten. Folgende Nebenwirkungen bzw. Impfreaktionen kamen beispielsweise vor: