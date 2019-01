Einsatz Bombendrohung in Nürnberg: ICE im Hauptbahnhof evakuiert

Bombendrohung in Nürnberg: ICE im Hauptbahnhof evakuiert

Nürnberg / DPA/AFP

Wegen einer Bombendrohung wurde ein ICE von München nach Hamburg gestoppt und evakuiert. Spürhunde sind im Einsatz.

Nach einer Bombendrohung ist ein ICE kurz vor Nürnberg gestoppt worden. Der ICE 706 aus München mit Fahrtziel Hamburg ist mittlerweile im Hauptbahnhof und dort evakuiert worden. An Bord sei aber keine Bombe gefunden worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag auf Anfrage. Polizisten mit fünf Spürhunden hätten den ICE zweimal ohne Ergebnis abgesucht.

40 Polizeibeamte im Einsatz

Der ICE musste dennoch in Nürnberg bleiben. Die zahlreichen Passagiere mussten ihre Fahrt mit anderen Zügen fortsetzen, sagte der Polizeisprecher. Diesem zufolge ging eine konkrete Drohung gegen den ICE 706 ein. Die Drohung sei erst nach der Abfahrt des Zugs in München bekannt geworden, daraufhin sei der Stopp in Nürnberg veranlasst worden. Wer und wie die Drohung ausgesprochen wurde, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht sagen. Rund 40 Polizeibeamte seien im Einsatz.

Das könnte dich auch interessieren: