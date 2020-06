undbei Boehringer Ingelheim sind begehrt, aber auch das Pharma-Unternehmen sucht Nachwuchs. Am Freitag,gibt es für den Standortund am Samstag,für den Standortwieder Informationstage zuund. Dabei geht es um die Fragen:

Wie Boehringer mitteilt, gelangen Schülerinnen, Schüler und deren Eltern am Freitag, 19. Juni 2020, über das Internet unter der Adresse www.meine-zukunft-bei-boehringer-ingelheim.de mit Azubis und Ausbildern in Kontakt. Die Veranstaltung läuft von. In dieser Zeit gibt es über Livestreams und Video-Chats Einblicke in die verschiedenen Möglichkeiten einer Ausbildung am Standort Ingelheim. Details zu der Veranstaltung füramdie vonläuft, folgen noch.