Ein Mann hat in Nürnberg drei Polizisten mit einer Glasflasche angegriffen und verletzt. Laut einem Polizeisprecher ist einer der Beamten nicht mehr dienstfähig. Nach dem Vorfall am Dienstagabend wurde gegen den 28-jährigen Verdächtigen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt.

Erst Passanten angepöbelt, dann Polizei angegriffen

Berichten zufolge soll der Mann zunächst Passanten vor dem Hauptbahnhof belästigt und dabei eine abgebrochene Glasflasche in der Hand gehalten haben. Als die alarmierten Polizisten den Mann ansprachen, setzte er seinen Weg fort und stach dann mit der Glasflasche in Richtung der Beamten. Während sie ihn schließlich überwältigten, wurden die Polizisten selbst verletzt. Ein 23 Jahre alter Polizist mit Schnittverletzungen an der Hand sei bis auf Weiteres nicht mehr dienstfähig.

Mann hat wohl mehrmals „Allahu akbar“ gerufen

Bislang bleibt der Hintergrund des Vorfalls unklar. Es wurde festgestellt, dass der Mann zum Zeitpunkt seiner Festnahme alleine unterwegs war und sich nach seiner Verhaftung nicht geäußert hat. Den Beamten sei nicht aufgefallen, dass er etwa unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden hätte. Eine Blutentnahme wurde dennoch angeordnet.

Die Polizei teilte weiterhin mit, dass der Mann während des Vorfalls mehrmals den Ausspruch "Allahu akbar" gemacht haben soll, als er mit den Polizisten konfrontiert war. Bisher konnten jedoch keine Hinweise auf einen möglichen islamistischen Hintergrund gefunden werden, obwohl die Polizei die Wohnung des Mannes durchsucht hat. Die Überprüfung ist noch nicht abgeschlossen. Ein Ermittlungsrichter sollte im Laufe des Tages über eine mögliche Untersuchungshaft für den Verdächtigen entscheiden.

Während der Festnahme des Mannes sollen mehrere unbeteiligte Personen die Polizei behindert haben. Mit Unterstützung der Bundespolizei wurden Platzverweise ausgesprochen und ein Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Nürnberger Bahnhof unter Top 3 Bahnhäfen mit den meisten Verbrechen

Im Jahr 2022 gehörte der Nürnberger Hauptbahnhof zu den drei Bahnhöfen, an denen die Bundespolizei die höchste Anzahl von erfassten Sexualdelikten, Gewaltverbrechen und Eigentumsdelikten verzeichnete. Vom 30. Juni bis zum 3. Juli galt ein Verbot für das Mitführen von Messern, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stich- und Stoßwaffen zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr.

(mit Material von dpa)