Heute, am 26.11.2021, ist es endlich so weit! Bis zu 70 oder 80 Prozent reduziert, drei Teile bekommen, aber nur zwei bezahlen – am Black Friday locken Händler mit unzählig viele solcher Angebote. Einkaufswillige warten das ganze Jahr auf den Black Friday oder die Black Week, um die besten Schnäppchen und Angebote zu ergattern. Auch dieses Jahr steht der Black Friday schon bald wieder vor der Türe. In diesem Artikel beantworten wir deshalb die wichtigsten Fragen zum größten Shopping-Tag des Jahres.

Datum: Wann ist Black Friday 2021?

Black Friday ist immer am vierten Freitag im November. Der Tag fällt damit grundsätzlich auf ein Datum zwischen dem 23. und dem 29. November. Im Jahr 2021 fällt der Black Friday auf den 26.11.2021. Rabatte gibt es allerdings schon früher. Bereits am 22.11.2021 hat die Cyber Week begonnen. Am Montag nach dem Black Friday, also am 29.11.2021, ist dann Cyber Monday. Nochmal zur Übersicht:

Black Friday 2021: Welche Shops nehmen teil

Es gibt Webseiten, die einen guten Überblick darüber geben, welche Händler am Black Friday teilnehmen. Die Black Friday GmbH betreibt in Deutschland und Österreich die beiden Websites „blackfridaysale.de" und „blackfridaysale.at" - dort können Händlerinnen und Händler ihre Produkte am Black Friday präsentieren und anbieten. Bei den teilnehmenden Shops startet der Black Friday im Übrigen schon am Donnerstag, 25.11.2021 von 19 Uhr an.

Welche Deals und Angebote gibt es am Black Friday?

Viele Händler von Markenprodukten, wie etwa Apple, Aida, Nike, Samsung oder Sony nehmen am Black Friday Sale teil. Wie die Deals und Angebote ausfallen, ist allerdings noch nicht bekannt. „Kein Händler möchte sich in die Karten schauen lassen und deshalb werden die Angebote bis zum Start des Events unter Verschluss gehalten. Auch wir erfahren erst knapp vorm Startschuss die endgültigen Preise“, sagt Konrad Kreid, Geschäftsführer der Black Friday GmbH. Wer sich auf den Plattformen registriert hat, habe bereits am Donnerstag, 25.11., um 18.30 Uhr einen Vorabzugang zu den Angeboten. Also 30 Minuten vor offiziellem Black Friday Beginn.

Shoppen am Black Friday: Preise vor dem Kauf vergleichen

Weihnachten günstig Geschenke kaufen will, sollte aber stets die Ruhe bewahren und das vermeintliche Schnäppchen genau prüfen. Der Geldratgeber „Finanztip“ empfiehlt, mithilfe von Preissuchmaschinen wie Am 26. November ist wieder Black Friday, und schon die ganze Woche zuvor werben Händler mit Rabatten und reduzierten Preisen. Wer fürgünstig Geschenke kaufen will, sollte aber stets die Ruhe bewahren und das vermeintliche Schnäppchen genau prüfen. Der Geldratgeber „Finanztip“ empfiehlt, mithilfe von Preissuchmaschinen wie Idealo oder billiger.de vor dem Kauf die Preise zu vergleichen.

Ein kurzer Preisvergleich verrät, ob und wie viel Verbraucher am Black Friday wirklich sparen können. „Rabatte vernebeln unser Gehirn, daher empfehlen wir jedem Käufer, vorher den Preis immer einmal auf einer Preissuchmaschine zu vergleichen“, sagt Finanztip-Experte Arne Düsterhöft. Vor allem die Preisentwicklung, die auf beiden oben genannten Seiten zu finden ist, ist ein hilfreiches Tool, das zeigt, ob ein Produkt in der Vergangenheit nicht schon günstiger war.

Samstag, 27.11.2021: „Kauf-nix-Tag“

Nach dem Black Friday am 26.11.2021 kommt der Tag, an dem es um das völlige Gegenteil geht. Nach dem Vorbild des weltweiten „Buy-nothing-day“ ruft der „Kauf-nix-Tag“ alljährlich Ende November zum 24-stündigen Konsumverzicht auf. In den USA fällt der Tag bewusst genau auf den Tag nach Thanksgiving, nämlich auf den Black Friday, an dem dort traditionell das Weihnachtsgeschäft beginnt und die Händler den Konsumrausch mit vielen Sonderaktionen befeuern. Deutschland und andere europäische Länder folgen dann mit dem Aufruf zum Nix-Kaufen einen Tag später, am letzten Samstag im Monat. Der fällt in diesem Jahr auf den 27.11.