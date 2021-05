Nach der coronabedingten Absage ihrer sechsmonatigen „Where Do We Go?“-Welttournee hat Pop-Superstar Billie Eilish ihren Fans nun gute Nachrichten zu verkünden. Wie am Freitag (21. Juni) bekannt wurde, geht die 19-Jährige im kommenden Jahr wieder auf Tour. Unter dem Titel „Happier Than Ever, The World Tour 2022“ spielt Eilish auch drei Konzerte in Deutschland.

Billie Eilish in Deutschland: Die Termine in Berlin, Köln und Frankfurt

In diesen deutschen Städten spielt Billie Eilish im kommenden Jahr:

19.06.2022: Frankfurt – Festhalle

21.06.2022: Köln – Lanxess-Arena

30.06.2022: Berlin – Mercedes-Benz-Arena

Der Vorverkauf startet am Freitag, 28. Mai um 10 Uhr.

Billie Eilish Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um Billie Eilish im Überblick:

Name: Billie Eilish Pirate Baird O'Connell

Beruf: Singer-Songwriterin

Geburtstag: 18. Dezember 2001

Alter: 19

Sternzeichen: Schütze

Geburtsort: Los Angeles

Wohnort: Los Angeles

Größe: 1,61 m

Beziehungsstatus: Single

Instagram: billieeilish

Not My Responsibility“ – Der Kurzfilm von Billie Eilish

Von Fans geliebt, von Hatern gehasst, von Paparazzi verfolgt, von den Medien beobachtet – Billie Eilish hat einen außergewöhnlichen Style, oft baggy und extravagant. Wie viele Sängerinnen wird sie häufig von vielen nur auf ihr Äußeres reduziert. In dem folgenden Kurzfilm kritisiert sie diese Oberflächlichkeit.

Das geschätzte Vermögen von Billie Eilish

Ihr Vermögen beträgt nach verschiedenen Quellen etwa 6 bis 8 Millionen US-Dollar. Forbes schätzt Billie Eilishs Gesamteinkommen auf 53 Millionen US-Dollar. Allein für den Deal mit Apple hat die 19-Jährige 25 Millionen US-Dollar kassiert.

„Everything I Wanted“ und Co. - Die erfolgreichsten Songs von Billie Eilish

Billie Eilish hat bisher 24 Singles, ein Studioalbum, ein Live-Album und eine EP veröffentlicht. Zu ihren bekanntesten und erfolgreichsten Songs gehören: „Bad Guy“, „No Time To Die“, „Lovely“ und „Everything I Wanted“.