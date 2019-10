Zum 41. Mal bricht in Biberach an der Riß das Filmfieber aus - die Filmfestspiele 2019 werden am Dienstag, 29. Oktober, eröffnet. Sie enden am Sonntag, 3. November. In dieser Zeit werden insgesamt 65 Filme in verschiedenen Kategorien gezeigt. Sieben Jurys vergeben neun Preise.

Was sind die Filmfestspiele in Biberach?

Das so genannte Familienfest des deutschen Films oder auch „Familientreffen deutscher Filmemacher“ findet jedes Jahr im November statt und ist nicht nur für Cineasten interessant, sondern für alle Menschen, die gerne ins Kino gehen oder sich für TV-Filme interessieren. An sechs Tagen stellen Filmemacher ihre Werke dem Publikum – und auch ihren Kollegen vor. Deswegen kommen auch immer wieder viele prominente Filmstars und Regisseure wie Werner Herzog und Joseph Vilsmaier nach Biberach. Regelmäßig dabei ist auch der Regisseur und Produzent Hans W. Geißendörfer, der wieder in der Jury sitzt. 2018 waren unter anderem die Schauspieler Walter Sittler, Ronald Zehrfeld, und Katharina Wackernagel in Biberach.

Das Spannende an den Filmfestspielen ist, dass nach den Vorführungen Diskussionen mit den Filmteams stattfinden und die Zuschauer auf diesem Wege Schauspieler und Regisseure hautnah erleben können.

Am letzten Festivaltag findet die Verleihung von neun Preisen statt. Der Hauptpreis ist der „Goldene Biber“. 2018 gewann ihn der Film „Once Again - Eine Liebe in Mumbai“ von Kanwal Sethi.

Seit wann gibt es die Filmfestspiele?

Die Festspiele haben eine lange Tradition. Sie wurden 1979 von Adrian Kutter gegründet. Kutter, Sohn des Regisseurs Anton Kutter, ist eine bekannte Persönlichkeit im deutschen Filmgeschäft, er betrieb das Kino in Biberach bis 2007, heute ist es als Traumpalast bekannt. Adrian Kutter hat die Filmfestspiele bis 2018 geleitet. Im Februar 2019 wurde seine Frau Helga Reichert vom Verein Biberacher Filmfestspiele zur Intendantin gewählt. Der Verein wurde 2003 gegründet und veranstaltet seitdem das Festival, Vorsitzender ist Tobias Meinhold.

Wie sieht das Programm auf dem Filmfest Biberach 2019 aus?

Das Filmprogramm ist wieder sehr umfangreich. Insgesamt werden an sechs Tagen 65 Filme in mehreren Kategorien gezeigt. Die Zuschauer erwarten 8 Spielfilme, 9 Debütfilme und 12 Fernsehfilme. Dazu kommen viele Kurzfilme und Dokumentationen. Der Eröffnungsfilm ist die TV-Produktion „Der Sommer nach dem Abitur“ mit Bastian Pastewka, Hans Löw und Fabian Busch. In der Komödie geht es um drei Freunde, die einem Jugendtraum nachhängen. Fabian Busch wird beim Festival anwesend sein.

Das Programmheft liegt im Traumpalast-Kino aus. Man kann es auch auf der Homepage des Festivals ansehen. Zudem kann es aus dem Internet als PDF heruntergeladen werden.

Neben den Vorführungen von Filmen gibt es Veranstaltungen im Rahmenprogramm, hier einige der wichtigsten Termine:

Dienstag, 29. Oktober, 19 Uhr in der Stadthalle Biberach (Theaterstraße 4): Offizieller Auftakt der Biberacher Filmfestspiele.

Donnerstag, 31. Oktober, ab 18:30 Uhr im Foyer der JUKS Jugendkunstschule Biberach e.V. (Hindenburgstraße 34): Mitglieder des Bundesverbandes Schauspiel sprechen mit Filmschaffenden über ihre aktuellen Filme, die im Programm der Biberacher Filmfestspiele zu sehen sind.

Samstag, 2. November, 12 Uhr im Hotel Kapuzinerhof: Im Foyer des Festivalhotels „Kapuzinerhof“ stellen sich ausgewählte Filmschaffende einem Interviewer, der sie über Leben, Werk und aktuelle Themen befragt. Das Publikum hat kostenlosen Eintritt.

Sonntag, 3. November, 19 Uhr in der Stadthalle Biberach: Zum Finale der Filmfestspiele geben die Jurys ihre Preisträger bekannt. Nach der Preisverleihung wird mit der Biberacher Live- Band Al Jovo in der Filmfest-Lounge der Stadthalle gefeiert.

Welche Prominenten kommen dieses Jahr zum Festival?

Im Film-Programm werden jeweils die anwesenden Regisseure und Schauspieler genannt. In diesem Jahr sind demnach unter anderem die Schauspieler Fabian Busch, Christian Redl, Walter Sittler, Annika Blendl, Anne Ratte-Polle und Julia Koschitz dabei.

Was ist neu auf den Biberacher Filmfestspielen?

Nachdem Adrian Kutter bei den 40. Biberacher Filmfestspielen 2018 die Intendanz abgegeben hatte, findet das Filmfest in diesem Jahr erstmals unter der künstlerischen Leitung seiner Frau, Helga Reichert, statt.

In diesem Jahr gibt es erstmals eine Kinder- und Jugendreihe, bei der erstmals auch gezielt dem jüngeren Publikum ein Programm angeboten wird.

Wann beginnt der Vorverkauf und wo erhalte ich Tickets?

Die Tickets kosten 9 Euro, Schüler und Studenten zahlen 5 Euro, Kinder bis 12 Jahren 5 Euro. Das sind die Termine für den Vorverkauf:

Am Samstag, 26. Oktober 2019, beginnt um 9 Uhr der Vorverkauf von Tickets an den Filmfestkassen im Traumpalast Biberach in der Waldseer Straße 3.

Ab 9 Uhr sind der Kauf oder die Reservierung von Karten unter der Telefon-Hotline 03871/2114059 möglich.

Ab 11 Uhr ist der Ticketkauf oder die Reservierung online möglich, unter www.biberach.traumpalast.de/filmfestspiele-2019

Ab Sonntag, 27. Oktober 2019 stehen von 13.30 Uhr an alle geKaufmöglichkeiten zur Verfügung. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass reservierte Tickets spätestens 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an den Filmfest-Kassen abgeholt sein müssen, sie gehen sonst in den freien Verkauf. Karten sind für manche Top-Filme zwar heiß begehrt. Aber die Veranstalter weisen darauf hin, dass in der Regel nicht alle Vorstellungen ausverkauft seien – auch Spontan-Besuche seien möglich. Im Kassenbereich des Traumpalast-Kinos stehen für Besucher Übersichten über die noch verfügbaren Vorstellungen zur Verfügung.

