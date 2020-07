Jede Wohnung braucht hin und wieder einen neuen Anstrich. Doch wer muss bei einem Auszug das Tapezieren, streichen und kalken übernehmen? Bei dieser Frage geraten viele Mieter mit ihren Vermietern in einen Konflikt. Manchmal wäre für solche Schönheitsreparaturen eigentlich der Vermieter zuständig, in anderen Fällen ist die Rechtslage nicht eindeutig. Der Bundesgerichtshof will nun mit einem Urteil für mehr Klarheit sorgen.

Mietrecht bei Schönheitsreparaturen: Diese Klauseln in Mietverträgen sind unwirksam

Vermieter, die Wohnung in Schuss zu halten. Davon darf allerdings abgewichen werden, und deshalb ist die Ausnahme seit langem zur Regel geworden. Deshalb schreiben laut Renovierungsarbeiten auf den Mieter „abwälzen“ sollen. Doch nicht alle von ihnen sind auch wirksam. Grundsätzlich verpflichtet das Gesetz den, die. Davon darf allerdings abgewichen werden, und deshalb ist die Ausnahme seit langem zur Regel geworden. Deshalb schreiben laut immobilienscout24.de viele Vermieter bestimmte Klauseln in die Mietverträge , die dieauf den Mieter „“ sollen. Doch nicht alle von ihnen sind auch wirksam.

Zum Beispiel dürfen Vermieter nicht vorschreiben, dass Küche und Bad zwingend alle drei Jahre zu streichen sind. Genauso unzulässig ist die pauschale Verpflichtung, bei Auszug zu renovieren. Denn das könnte auch Mieter treffen, die vielleicht nur ein halbes Jahr in der Wohnung wohnen. Seit einem Grundsatz-Urteil von 2015 müssen Mieter, die eine unrenovierte Wohnung beziehen, generell nicht mehr auf eigene Kosten renovieren.

Um diesen Fall geht es aktuell vor dem Bundesgerichtshof

Zwei Mieter aus Berlin wollen ihre Vermieter dazu bringen, die abgewohnten Wohnungen auf Vordermann zu bringen. Seit dem Einzug 2002 und 1992 wurden keine Schönheitsreparaturen unternommen. Und schon damals waren die Räume unrenoviert. Auch wenn es in den Mietverträgen anders steht, sind die Renovierungen nach neuer Rechtslage also nicht Sache der Mieter. Aber auch die Vermieter sehen sich nicht in der Pflicht.

BGH-Urteil für den 8. Juli erwartet: Renovierung bei Auszug durch Mieter oder Vermieter?

Nach der Verhandlung am Mittwoch in Karlsruhe ist das Urteil absehbar: Der Bundesgerichtshof hat eine Kompromisslösung angedeutet. Demnach sollen sich Mieter und Vermieter die Kosten teilen.

Zumindest bei langjährigen Mietverhältnissen und deutlichem Renovierungsbedarf schwebt den Richtern eine Zwischenlösung vor: Der Mieter könnte den Vermieter zum Renovieren auffordern, müsste sich aber an den Kosten beteiligen. Nach den Worten von Karin Milger, Pressesprecherin des BGH, soll der Anspruch aber nur dann gelten, wenn sich der Zustand der Wohnung seit Bezug deutlich verschlechtert hat.