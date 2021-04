Das Polizeipräsidium Ulm warnt aktuell vor einer neuen Betrugsmasche per Telefon: Am Donnerstag (15.04.2021) erhielt demnach eine Göppingerin eine SMS auf ihr Mobilfunkgerät, in der ein angeblich bestelltes Paket angekündigt wurde. Die Frau klickte auf den Link. Später schaltete sie ihr Gerät aus und verständigte die Polizei. Ähnliche SMS bekamen in den vergangenen Tagen unter anderem auch Menschen in Laupheim, Hochdorf, Schemmerhofen, Geislingen und Ulm. Auch sie verständigten die Polizei.

Paket verschickt wurde.Dann fordern sie den Empfänger dazu auf, einen Link anzuklicken. Wird dann auf den Link geklickt, wird eine Schadsoftware auf das Handy der Opfer installiert, mit der das Smartphone ferngesteuert werden kann. Mit dieser Smishing genannten Masche versuchen sich Betrüger Zugang zu den Smartphones ihrer Opfer zu verschaffen. Die Betrugsmasche läuft immer nach dem gleichen Schema ab: Die Betrüger verschicken eine SMS, in der steht, dass einverschickt wurde.Dann fordern sie den Empfänger dazu auf, einen Link anzuklicken. Wird dann auf den Link geklickt, wird eineauf das Handy der Opfer installiert, mit der das Smartphone ferngesteuert werden kann.

Apps entpuppen sich als Schadsoftware

Die Polizei rät deswegen:

Klicken Sie auf keinen Fall auf den Link!

Löschen Sie die Nachricht!

Fragt Ihr Telefon, ob eine App installiert werden soll, bestätigen Sie auf keinen Fall!

Richten Sie über Ihren Mobilfunk-Anbieter eine Drittanbieter-Sperre ein.

Haben sie versehentlich den Link angeklickt:

Schalten Sie Ihr Handy in den Flugmodus, damit es keine Befehle von außen empfangen und keine SMS versenden kann.

Rufen Sie Ihren Mobilfunk-Betreiber an und informieren ihn über das Problem.

Fragen Sie dabei bereits, ob schon Kosten verursacht wurden.

Lassen Sie sofort eine Drittanbietersperre einrichten.

Wenden Sie sich an die nächstgelegene Polizeidienststelle

Sichern Sie in einem Backup all Ihre Daten, Bilder, Videos und eventuell auch Einstellungen.

Anschließend sollten Sie Ihr Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch werden alle Apps und Daten gelöscht, die beim Kauf des Handys nicht vorhanden waren.