Film Berlinale zeigt deutschen Film und Neues von François Ozon

Berlin / dpa

Bei der Berlinale geht am Freitag der erste deutsche Film in den Wettbewerb um die Preise des Festivals. Die Regisseurin Nora Fingscheidt erzählt in dem Drama „Systemsprenger“ die Geschichte einer Neunjährigen, die durch die Raster der Kinder- und Jugendhilfe fällt. Ebenfalls im Wettbewerb stellt der französische Regisseur François Ozon („8 Frauen“) seinen neuen Film vor. In „Grâce à dieu (By the Grace of God)“ widmet er sich dem Missbrauch in der Kirche.

Aus der Mongolei kommt der Film „Öndög“ von Wang Quan'an. Die Berlinale verspricht dabei eine „Geschichte voller komischer Momente und überraschender Wendungen“. Rund 400 Filme werden bis zum 17. Februar gezeigt. Direktor Dieter Kosslick führt zum letzten Mal durch das Festival.