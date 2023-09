Der jahrzehntelange Konflikt um die Unabhängigkeit der Kaukasusregion Bergkarabach neigt sich dem Ende zu: Nach der Niederlage der pro-armenischen Kräfte gegen Aserbaidschan haben die Behörden in Bergkarabach am Donnerstag die Auflösung der selbsternannten Republik verkündet. Alle Infos im Überblick.

Was ist eigentlich genau passiert?

Am 19. September startete Aserbaidschan dann eine großangelegte Militäroffensive in Bergkarabach. Bereits einen Tag später mussten sich die pro-armenischen Kämpfer in der Region geschlagen geben – ein bedeutender Sieg für den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew. Baku erklärte sich im Rahmen einer Waffenruhe bereit, pro-armenische Kräfte, die ihre Waffen niederlegen, nach Armenien ausreisen zu lassen. Zudem wurden Verhandlungen über die Rückkehr der Region unter die Kontrolle Aserbaidschans eingeleitet.

Zehntausende Menschen haben Bergkarabach seitdem verlassen. Inzwischen seien 65.000 Menschen und damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung Bergkarabachs nach Armenien geflohen, teilte die Regierung in Eriwan am Donnerstag mit. Der Exodus dauere an, sagte Ministerpräsident Paschinjan bei einer Kabinettssitzung. „Unsere Analyse zeigt, dass es in den nächsten Tagen keine Armenier mehr in Bergkarabach geben wird.“

„Dies ist ein Akt der ethnischen Säuberung, vor dem wir die internationale Gemeinschaft gewarnt haben“, sagte Paschinjan. „Wenn auf die Verurteilung (durch die internationale Gemeinschaft) keine angemessenen politischen und rechtlichen Entscheidungen folgen, werden diese Verurteilungen zu Akten der Zustimmung zu den Geschehnissen.“

Karte: Wo liegt Bergkarabach?

Viele Menschen fragen sich, wo die Region, um die sich Aserbaidschan und Armenien streiten eigentlich liegt. Die Enklave Bergkarabach lieg im Südkaukasus und ist offiziell Teil von Aserbaidschan. Sie gehört zur größeren Region Karabach und umfasst dabei deren mittleren, gebirgigen Teil, welcher vom Karabachgebirge und dem Karabach-Hochland dominiert wird.

Karte zur Lage der Konfliktregion Bergkarabach.

Alle wichtigen Infos zu Bergkarabach

Obwohl Bergkarabach zu Aserbaidschan gehört, leben hier größtenteils Armenier. Mit einer Fläche von 4.403 km² hat die Region im Südosten des Kleinen Kaukasus ca. 146.000 Einwohner. Hauptstadt ist Stepanakert.

Worum geht es in dem Bergkarabach-Konflikt?

Das christlich-orthodoxe Armenien und das muslimische Aserbaidschan sind seit langem verfeindet. Größter Zankapfel zwischen Eriwan und Baku ist die Enklave Bergkarabach, die zu Aserbaidschan gehört, aber von Armeniern bewohnt wird. Die Region hatte sich 1991 nach einem international nicht anerkannten und von der aserbaidschanischen Minderheit boykottierten Referendum für unabhängig erklärt.

Aserbaidschan und Armenien haben sich seit dem Zerfall der Sowjetunion bereits zwei Kriege um Bergkarabach geliefert, zuletzt im Jahr 2020. Damals hatte das traditionell mit Armenien verbündete Russland nach sechswöchigen Kämpfen mit mehr als 6500 Toten ein Waffenstillstandsabkommen vermittelt, das Armenien zur Aufgabe großer Gebiete zwang.

Die Gräber von armenischen Soldaten, die im Krieg mit Aserbaidschan um die Konfliktregion Berg-Karabach gestorben sind, auf dem Militärfriedhof der Stadt.

Welche Rolle spielen die Türkei und Russland?

Aserbaidschan wird in dem Konflikt von der Türkei unterstützt, während Russland als traditionelle Schutzmacht Armeniens an Einfluss verliert. „Infolge der Ereignisse in der Ukraine haben sich die Möglichkeiten Russlands verändert“, sagte kürzlich Regierungschef Paschinjan in einem Interview mit dem US-Medium „Politico“. Sein Land wolle künftig vermeiden, von äußeren Beschützern abhängig zu sein.

