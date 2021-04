Die Trauerfeier für Prinz Philip, den Herzog von Edinburgh, der am 9. April im Alter von 99 Jahren verstarb, findet am Samstag, den 17. April 2021, statt.

Wegen der Corona-Pandemie werden die Menschen gebeten, sich nicht vor Schloss Windsor zu versammeln. Auch eine Prozession durch London wird es nicht geben. Hier gibt es alle Infos.

Mehrere deutsche TV-Sender berichten live.

Die britische Königsfamilie bereitet sich auf die Trauerfeier von Prinz Philip an diesem Samstag vor. Prinz Charles (72) und seine Frau Herzogin Camilla (73) besichtigten am Donnerstag ohne Öffentlichkeit Blumen und Beileidskarten, die - trotz der Bitte, davon abzusehen - noch immer von Menschen am Buckingham-Palast abgelegt werden.

Schloss Windsor einem Medienbericht zufolge unter anderem aus Rücksicht auf Prinz Harry wohl keine Militäruniformen tragen. Prinz Philip war am vergangenen Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben . Die Royals werden bei der Trauerfeier auf dem Gelände voneinem Medienbericht zufolge unter anderem aus Rücksicht auf Prinz Harry wohl keine Militäruniformen tragen.

Eigentlich folgt die Trauerzeit für einen verstorbenen Royal in Großbritannien einem strikten Protokoll, das in der Regel bereits vor seinem Ableben festgelegt wird. Nach dem Tod von Prinz Philip aber musste der Buckingham-Palast improvisieren: Wegen der Corona-Beschränkungen ist alles verboten, was zu größeren Menschenansammlungen führen könnte. Dennoch, so versprach ein Palastsprecher, gibt es einen „würdigen Abschied von Seiner Königlichen Hoheit“.

Trauerzug für Prinz Philip: Am Samstagnachmittag geht es los

Der Trauerzug für den verstorbenen Ehemann von Königin Elizabeth II. setzt sich am Samstag um 14.40 Uhr Ortszeit (15.40 Uhr MESZ) in Bewegung, die Trauerzeremonie in der St. George's Chapel auf dem weitläufigen Gelände von Schloss Windsor beginnt um 15.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) mit einer landesweiten Schweigeminute. Die Zeremonie wird im Fernsehen übertragen, fällt aber wegen der Corona-Beschränkungen deutlich kleiner aus als gewöhnlich.

Statt wie ursprünglich geplant 800 werden nur 30 Gäste teilnehmen. Das sind neben der Queen und ihren vier Kindern die Enkel sowie weitere enge Mitglieder des Königshauses. Auch Enkel Harry ist dabei; seine hochschwangere Frau Meghan aber blieb auf ärztlichen Rat in den USA. Zwischen Harry und William hinter Philips Sarg hergehen wird ihr Cousin Peter Phillips - was Spekulationen über ein dauerhaftes Zerwürfnis zwischen den Söhnen von Thronfolger Prinz Charles anheizt.

Aus Deutschland sind drei Verwandte eingeladen:

Bernhard Prinz von Baden ist der Enkel von Philips Schwester Theodora,

Prinz Heinrich Donatus ist Oberhaupt des Hauses Hessen, in das Philips Schwester Cecilia eingeheiratet hatte,

und Prinz Philipp zu Hohenlohe-Langenburg. Er ist Unternehmer, Chef des Hauses Hohenlohe-Langenburg und unter anderem Vorsitzender des Vereins Burgen, Schlösser, Gärten Baden-Württemberg. Seine Großmutter war die älteste Schwester von Prinz Philip, dem kürzlich gestorbenen Mann der britischen Königin Elizabeth II..

Prinz Philips Sarg wird in einem speziell für diesen Zweck und unter Philips Mitwirkung entworfenen olivgrünen Land Rover Defender TD5 von der Privatkapelle in Schloss Windsor, wo er seit Freitag vergangener Woche aufgebahrt ist, bis zur Kapelle gefahren. Die Queen folgt in einem Bentley, Thronfolger Prinz Charles sowie weitere ranghohe Royals gehen zu Fuß.

Wann und wo findet die Beerdigung von Prinz Philip statt?

Die Rahmendaten der Beerdigung von Prinz Philip, dem Herzog von Edinburgh.

Wann? Samstag, 17.04.2021

Uhrzeit? 15 Uhr

Wo? In der St. Georg's Chapel in Windsor

Die britische Königin Elizabeth II. hat ihren Ehemann Philip verloren.

© Foto: Toby Melville/dpa

Welche Gäste nehmen an der Trauerfeier für Prinz Philip teil?

Wegen der Corona-Pandemie wird es keine große Trauerfeier geben. An der Zeremonie dürfen nur 30 Gäste teilnehmen.

Die Gästeliste

Laut der britischen Zeitung „Tatler“ steht bisher fest, dass Queen Elizabeth (94) von ihren vier Kindern

Prinz Charles (74)

Prinzessin Anne (70)

Prinz Andrew (61)

und Prinz Edward (57) und dessen Eherpartnern

Damit stehen auch Vizeadmiral Sir Timothy Laurence (66), Gräfin Sophie von Wessex (56) und Herzogin Camilla (73), auf der Gästeliste.

Ebenfalls werden Prinz William (38) und seine Ehefrau Herzogin Catherine (39), sowie Prinz Harry (36), an der Trauerfeier teilnehmen. Wegen ihrer Schwangerschaft begleitet Ehefrau Meghan Harry nicht zur Beerdigung.

Prinz Philip: Die Trauerfeier im Fernsehen - Diese TV-Sender übertragen live

Für die Beisetzung von Prinz Philip in Großbritannien am Samstag räumen TV-Sender in Deutschland Sendeplatz frei und berichten zum Teil dann parallel live.

Sat.1 kündigte eine dreieinhalbstündige Live-Sondersendung („Abschied von Prinz Philip - SAT.1 Spezial“) ab 14.30 Uhr an.

RTL will ebenfalls über dreieinhalb Stunden senden: Ab 14.00 Uhr das Exclusiv Spezial „Goodbye, Prinz Philip!“.

Der Sender WELT setzt auf eine mehrstündige Berichterstattung ab 14.30 Uhr.

Ntv berichtet live von 15.25 Uhr bis 17.30 Uhr.

Das ZDF plant ein ZDF spezial ab 15.10 Uhr.

Das Erste wiederum plant eine verlängerte „Brisant“-Ausgabe von 16.15 Uhr bis 18.00 Uhr.

Zehn wichtige Lebensstationen von Prinz Philip

Der britische Prinz Philip ist am Freitag vergangener Woche im Alter von 99 Jahren gestorben, am Samstag wird er auf Schloss Windsor beigesetzt. Ein Überblick über zehn wichtige Lebensstationen des Mannes von Königin Elizabeth II.:

Geburt

10. Juni 1921: Prinz Philippos von Griechenland und Dänemark wird auf einem Küchentisch in Korfu geboren. Nachdem sein Onkel König Konstantin I. abdanken musste, verlässt seine Familie mit dem 18 Monate alten Philip das Land - Berichten zufolge in einer Orangenkiste als Wiege.

Schule

Mai 1939: Noch vor dem Zweiten Weltkrieg beendet Philip seine Schulzeit im Internat von Gordonstoun, Schottland, und tritt in die britische Marine ein.

Krieg

September 1945: Philip ist in der Bucht von Tokio dabei, als Japan kapituliert. Während des Krieges wurde er für Verdienste gelobt und nahm an den Schlachten von Kreta und Kap Matapan sowie an der Sizilien-Invasion der Allierten teil.

Hochzeit

20. November 1947: Philip heiratet seine entfernte Cousine Prinzessin Elizabeth und sorgt damit für Freude in der trostlosen Nachkriegszeit. Die beiden lernten sich 1939 kennen und blieben auch während des Krieges in Kontakt. Nachdem er auf seine griechischen und dänischen Titel verzichtete, wird Philip kurz vor seiner Hochzeit zum Herzog von Edinburgh ernannt.

Thronbesteigung

6. Februar 1952: König George VI. stirbt, als Prinzessin Elizabeth sich gerade auf einer Commonwealth-Reise nach Kenia befindet. Sie wird Königin Elizabeth II. Philip muss seine Karriere bei der Marine aufgeben.

Wohltätigkeit

1956: Prinz Philip ruft das Duke of Edinburgh's Award-Programm ins Leben, das jungen Menschen Selbständigkeit und gesellschaftliches Engagement näherbringen soll. Millionen von jungen Menschen nahmen seither an dem Programm teil.

Goldene Hochzeit

20. November 1997: Prinz Philip und Königin Elizabeth feiern ihre Goldene Hochzeit. In einer seltenen öffentlichen Würdigung sagte sie: "Er ist jemand, der nicht leicht Komplimente annimmt. Aber er ist ganz einfach meine Stärke und meine Stütze in all' diesen Jahren gewesen."

Treuer Gemahl

18. April 2009: An diesem Tag wird Philip zum dienstältesten Ehepartner eines britischen Staatsoberhauptes in der Geschichte des Landes. Er überholt damit Königin Charlotte, die 57 Jahre lang König George III. zur Seite gestanden hatte.

Ehrung

10. Juni 2011: Anlässlich seines 90. Geburtstages ernennt die Königin ihren Mann zum Lord High Admiral, dem nominellen Oberhaupt der britischen Marine.

Ruhestand

4. Mai 2017: Der Buckingham-Palast gibt bekannt, dass Prinz Philip im Laufe des Jahres von seinen öffentlichen Ämtern zurücktreten wird.