„I’m a Barbie girl, in a Barbie world...“ Das könnte für Fans der legendären Puppe bald Wirklichkeit werden. Denn Airbnb macht gerade mit einer außergewöhnlichen Aktion von sich reden: Die Plattform bietet zwei Nächte in der Barbie-Villa in Malibu an.

Die berühmteste Puppe der Welt feiert in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag. Zu diesem Anlass geht sie jetzt unter die Airbnb-Gastgeber und bietet ihr Traumhaus in Kalifornien an. Bis zu vier Gäste können in der Luxusvilla mit zwei Schlafzimmern wohnen. Allerdings ist das Ganze nur eine einmalige Aktion: Barbie stellt ihr Eigenheim vom 27. bis 29. Oktober zur Verfügung - Infinity-Pool, Heimkino und Sportplatz inklusive. Und ganz viel Pink, versteht sich.

Barbie-Villa samt reichlich Programm

Darüber hinaus dürfen die glücklichen Mieter ein paar Freunde von Barbie kennenlernen: Olympionikin Ibtihaj Muhammad bietet Fechtunterricht, Starfriseurin Jen Atkin ein Umstyling, Gourmet-Köchin Gina Clarke-Helm eine Kochstunde und die Pilotin Jill Meyers zeigt das Columbia Memorial Space Center.

Das alles gibt es für 60 Dollar pro Nacht. Airbnb stellt das Angebot am 23. Oktober um 20 Uhr unserer Zeit zur einmaligen Buchung frei.

Außer PR hat das Ganze übrigens auch noch einen Charity-Aspekt: Airbnb wird im Rahmen dieser Aktion an die Go-Fund-Me-Initiative des Barbie-Dream-Gap-Projekts spenden.

