Sigmaringen Bamf: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen noch mehr Mitarbeiter

Sigmaringen / SWP

Der Bamf-Außenstelle in Sigmaringen droht mächtig Ärger. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat mehr Strafanzeigen gegen Mitarbeiter gestellt als bislang bekannt. Das berichtet die Nachrichtenseite welt.de. Dem Bericht zufolge habe die Behörde in Nürnberg mitgeteilt, dass es dabei um ein mögliches Fehlverhalten von sechs Mitarbeitern der Außenstelle Sigmaringen gehe.

Verdacht der Korruption

Nach Angaben der Behörde gehen die Ermittlungen auf einen Hinweis an eine Ombudsperson für Korruptionsprävention im Bundesinnenministerium zurück. Den Mitarbeitern werde vorgeworfen, so heißt es in dem Artikel weiter, Zuwendungen von Sprachmittlern erhalten sowie falsche Abrechnungen ausgestellt zu haben.

Die Vorfälle sollen sich im Zeitraum zwischen Herbst 2016 und Frühjahr 2017 ereignet haben. Nach einer ersten Prüfung und Bewertung übergab das Bundesamt den Fall an die zuständige Staatsanwaltschaft, wie ein Bamf-Sprecher dem Bericht zufolge erklärte.