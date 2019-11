Karten für die Konzerte der „In The Ä Tonight“-Tournee von der „Besten Band der Welt“ sind im exklusiven Vorverkauf am Donnerstag, den 14. November 2019, ab 17 Uhr nur über die Homepage der Band zu bekommen. Offensichtlich sind „Die Ärzte“ so beliebt und deren Tickets einfach so begehrt, sodass die große Nachfrage den Server überlastet und die Website bademeister.com langsam gemacht hat. Gleich zum Start des Vorverkaufs um 17 Uhr gab es die Fehlermeldung, dass Tickets entweder nicht mehr verfügbar seien – oder alle Karten reserviert seien.

Diese Bild dürften viele Fans der „Ärzte“ zu Beginn des Vorverkaufsstart für die Tour 2020 auf bademeister.com am Donnerstag zu sehen bekommen haben.

© Foto: Screenshot: bademeister.com

Die Ärzte raten von Viagogo und Co. ab

Um überhaupt Tickets kaufen zu können, stellen Farin Urlaub, Bela B. und Rodrigo Gonzalez einige Bedingungen: Jeder Nutzer kann maximal vier Tickets kaufen und muss sich rechtzeitig vorher auf der Website registriert haben. Das macht die Band jedoch nicht etwa um ihre Fans zu ärgern, sondern um „Schwarzhändlern das Leben möglichst schwer zu machen“, wie dort zu lesen ist. Ebenso warnt die Band vor „oftmals betrügerischen Angeboten“ auf Seiten wie Viagogo & Co.

Alle Termine der Ärzte-Tour 2020

Hier findet ihr alle Termine der „In the Ä tonight“-Tournee.

07.11.20 Hannover – TUI Arena

10.11.20 Leipzig – Arena

13.11.20 Köln – Lanxess Arena

15.11.20 Bremen – ÖVB Arena

17.11.20 Wien – Wiener Stadthalle

20.11.20 Stuttgart – Schleyer-Halle

24.11.20 Hamburg – Barclaycard Arena

01.12.20 Dortmund – Westfalenhalle

05.12.20 Erfurt – Messe

08.12.20 Frankfurt – Festhalle

11.12.20 Bad Gastein – Sound & Snow

13.12.20 Chemnitz – Messe Chemnitz

15.12.20 München – Olympiahalle

18.12.20 Berlin – Max-Schmeling-Halle