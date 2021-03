Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter.

Wegen neuer Hinweise auf Komplikationen haben mehrere Bundesländer Impfungen mit Astrazeneca eingeschränkt.

Auch das Sozialministerium Baden-Württemberg prüfte die weitere Verwendung des Impfstoffs. Am Dienstagabend meldete das Sozialministerium, dass Astrazeneca ab Mittwoch zum Einsatz komme bei Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (66/CDU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (40/CDU) berieten mit der Ständigen Impfkommission (Stiko) und den Gesundheitsministern der Länder über Astrazeneca.

Wie geht es bundesweit weiter mit dem umstrittenen Impfstoff gegen das Coronavirus des britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca?

Neuer Beschluss: Impfung mit Astrazeneca ab 60 Jahren

Am Abend, noch vor Beginn der Pressekonferenz mit Angela Merkel und Jens Spahn, verschickte das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg eine Pressemitteilung, in der es hieß, dass die die Gesundheitsministerkonferenz der Länder am Abend zu folgendem Beschluss gekommen sei:

„Der Impfstoff von AstraZeneca kommt, beginnend ab dem 31. März 2021, zum Einsatz bei

Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben. Den Ländern steht es frei, bereits jetzt auch die 60-69-Jährigen für diesen Impfstoff mit in ihre Impfkampagne einzubeziehen. Dies gibt die Möglichkeit, diese besonders gefährdete und zahlenmäßig große Altersgruppe angesichts der wachsenden dritten Welle nun schneller zu impfen.

Personen aus den Priorisierungsgruppen 1 und 2 („höchste und hohe Priorität“ nach §§ 2 und 3 der CoronaImpfV), die das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die gemeinsam mit dem impfenden Arzt nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung entscheiden, mit AstraZeneca geimpft werden zu wollen.

Thrombosen: Impfstoff von Astrazeneca soll schwere Nebenwirkungen haben

Der Impfstoff steht im Verdacht, Blutgerinnsel (Thrombosen) in Hirnvenen auszulösen. Es gibt Verdachtsfälle für eine spezielle Form von sehr seltenen Hirnvenenthrombosen (Sinusvenenthrombosen) in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) . Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) vermerkte in seinem Sicherheitsbericht „eine auffällige Häufung“ in zeitlicher Nähe zu Impfungen mit Astrazeneca.

Astrazeneca-Impfungen wegen Blutgerinnseln zeitweise ausgesetzt

Mitte März hatte die Bundesregierung alle Astrazeneca-Impfungen ausgesetzt - wie mehrere andere Länder auch. Nach erneuten Prüfungen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) gaben Bund und Länder nach vier Tagen Pause dann wieder grünes Licht - aber verbunden mit neuen Warnhinweisen für Ärzte und Patienten auf das Thrombose-Risiko.

Erneut gefährliche Nebenwirkungen - bei jüngeren Frauen

Jetzt gibt es wieder Auffälligkeiten mit Fällen von Thrombosen, die vor allem bei jüngeren Frauen gemeldet wurden. Das löst erneut Wirbel und Bedenken aus, die Stiko beschloss am Dienstag, 30.03.2021 in einem Entwurf, das Mittel erst ab 60 Jahren zu empfehlen. Endgültig beschlossen wird in der RKI-Behörde am Donnerstag. Die Stiko kündigte auch an, zur zweiten Impfdosis für Menschen unter 60 Jahren, die bereits eine erste Dosis von Astrazeneca erhielten, bis Ende April eine ergänzende Empfehlung abzugeben.

Was Kanzlerin Merkel und Jens Spahn zu Astrazeneca sagen

Am Dienstagabend berieten Kanzlerin Angela Merkel (66/CDU), Gesundheitsminister Jens Spahn (40/CDU), die Ministerpräsidenten der Länder sowie die Gesundheitsminister der Länder in Informationsgesprächen und Krisentreffen über die Zukunft der Impfkampagne. Denn: Astrazeneca spielt eine wichtige Rolle, auch für die nach Ostern angestrebte stärkere Einbeziehung der Arztpraxen. Im ganzen Jahr werden mehr als 56 Millionen Dosen erwartet.

Impfung mit Astrazeneca nur ab 60 Jahren

Angela Merkel und Jens Spahn informieren am Dienstagabend über die Beschlüsse. Auch laut der dpa wurde bereits vor der Verkündung bekannt: Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca soll nach einem Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern ab Mittwoch in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden. Unter 60-Jährige aus den Priorisierungsgruppen 1 und 2 sollen sich „nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung“ weiterhin damit impfen lassen können.