Eine Studie der Universität Oxford macht Hoffnung: Hilft ein handelsübliches Asthmaspray bei der Verhinderung schwerer Krankheitsverläufe mit dem Coronavirus?

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach setzt große Hoffnung in das Asthmaspray Budesonid

Hilft das Asthmaspray Budesonid gegen schwere Krankheitsverläufe bei einer Corona-Infektion?

Im Kampf gegen das Coronavirus könnte einer Studie der Universität Oxford zufolge das handelsübliche Asthmaspray Budesonid schwerer Krankheitsverläufe verhindern. Auch das Risiko für Langzeitfolgen nach einer Infektion, Long Covid genannt, könnte gemindert werden. Die Untersuchung wurde im Fachmagazin „The Lancet" veröffentlicht.

Der Studie nach wurde die Häufigkeit von schweren Krankheitsverläufen durch die Inhalation von Budenosid zwei Mal pro Tag um 90 Prozent gesenkt. Bei einer Covid-19-Infektion mit weniger schweren Symptomen litten die Patientinnen und Patienten deutlich kürzer.

Asthmaspray Budesonid gegen Corona - Karl Lauterbach ist von Wirksamkeit begeistert

Auf Twitter zeigt sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach von der Studie überzeugt und schreibt von einem "Game Changer". Das Asthmaspray könne auch von Hausärzten zur frühen Behandlung von Covid-19 verwendet werden.

Studie: Wie wirkt das Asthmaspray Budesonid?

Der Ausgangspunkt der Studie war, dass Asthmapatienten oft gut mit einer Coronavirus-Infektion klarkommen. Vermutet wurde, dass das anti-entzündlich wirkende Asthmaspray einen schweren Verlauf verhindern kann. Dies wurde jetzt bestätigt.

Für die Untersuchung waren die Fälle von 146 Patient:innen untersucht worden, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus unter leichten Symptomen litten. Sieben Tage lang wurde einer Gruppe das Asthmaspray Budenosid durch zweimal tägliches Inhalieren verabreicht. Der Kontrollgruppe hingegen nicht.

In der mit Budesonid behandelten Gruppe musste nur ein Patient zur Notaufnahme der Klinik mit anschließender Behandlung im Krankenhaus - gegenüber 10 Patienten in der Kontrollgruppe, so das Ergebnis der Studie.

In China seien in einer Studie ähnliche Erkenntnisse gewonnen worden, so das Ärzteblatt

Karl Lauterbach: EM im Sommer ist verantwortungslos

Lauterbach hält das Festhalten der Europäischen Fußball-Union (UEFA) an der EM im Sommer vor Fans und quer über den Kontinent verteilt für "verantwortungslos". In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte der Gesundheitsexperte, dass er von diesen Plänen "nichts" halte. Große Sorgen machen Lauterbach dabei die gesundheitlichen Risiken für Fußballprofis wegen möglicher gravierender Spätfolgen nach Coronainfektionen.

Der 58-Jährige spricht von "gesundheitlichen Langzeitschäden", die "das sofortige Karriereende bedeuten können". Lauterbach verweist dabei auf Erkrankungen, die in der Fachsprache als "Long Covid" bezeichnet werden, etwa "chronische Müdigkeit und Erschöpfung nach Belastungen sowie Herz- und Gefäßprobleme". Deshalb meinte er: "Dies muss man Menschen, deren Gesundheit ihr Kapital ist, ehrlich mitteilen."

Durch Mutationen sei nun eine Situation eingetreten, "in der auch Fußballer häufiger - und schwerer - erkranken werden", sagte Lauterbach weiter: "Viel kürzere Verweildauern in Duschkabinen, Hotelzimmern oder Gesprächsräumen reichen nun für Infektionen." Deshalb fordert Lauterbach eine klare Linie: "Wenn Fälle im Mannschaftskreis entdeckt werden, müssen Spiele immer zwingend ausfallen."

Zuletzt war dies in der 2. Bundesliga schon bei mehreren Teams geschehen, in der Bundesliga gab es bislang noch keine Spielabsagen als Folge von Mannschaftsquarantänen. Die EM soll vom 11. Juni bis 11. Juli möglichst in zwölf europäischen Städten stattfinden, die endgültige Entscheidung darüber trifft das UEFA-Exekutivkomitee am kommenden Montag.