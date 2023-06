Die Fans von Apple warten schon seit Jahren auf das „nächste große Ding“. Nach iPhone & Co. könnte es heute Abend so weit sein. Experten erwarten, dass der Technologiekonzern bei seiner Keynote am Montagabend spannende Neuigkeiten präsentiert.

Apple Keynote heute - Wo gibt es die WWDC live im Stream?

Die Entwicklerkonferenz WWDC von Apple wird live bei YouTube übertragen. Start ist am Montag, 5. Juni 2023, um 19 Uhr MESZ. Und hier gibt es den Stream zur Apple-Keynote:

Was zeigt Apple heute bei der Keynote?

„Eine neue Ära beginnt“, kündigte Apple auf Twitter an und damit dürfte eine Computer-Brille gemeint sein, mit der Apple den Bereich der sogenannten „Mixed Reality“ neu definieren will.

Über das Gerät in der Form einer Art Hightech-Skibrille sollen zum einen virtuelle Einblendungen in die echte Welt möglich sein (Augmented Reality, AR). Gleichzeitig soll man aber auch komplett in virtuelle Welten eintauchen können (Virtual Reality, VR). Die Mischung von AR und VR nennt man „Mixed Reality“ (XR). Bei der Apple-Brille soll man mit einem Drehknopf zwischen AR und VR umschalten können.

Die Umgebung wird dabei laut Medienberichten - wie auch bei Geräten der Konkurrenz - von Kameras auf dem Gehäuse eingefangen und auf Displays vor den Augen wiedergegeben. Zuvor wurde jahrelang über Apples Pläne für eine Brille mit durchsichtigen Gläsern spekuliert, bei der digitale Objekte direkt ins Blickfeld der Nutzer eingeblendet werden. Doch dafür fehlen laut Medienberichten immer noch die nötigen technologischen Durchbrüche.

Diese Produktinnovationen hat Apple in der Vergangenheit vorgestellt

Die neue Datenbrille soll sich in große Produktinnovationen einreihen, die Apple vom kleinen Computerpionier der 70er Jahre zu einem der wertvollsten Konzerne der Welt gemacht haben:

Macintosh Computer (1984)

iMac (1999)

iPod (2001)

iPhone (2007)

iPad (2010)

Apple Watch (2014)

(mit Material von dpa)