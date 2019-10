In Manchester sind bei einem Messerangriff am Freitag fünf Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei in der englischen Großstadt mit. Ein ungefähr 40 Jahre alter Mann sei festgenommen worden. Das Motiv für den Angriff stand zunächst nicht fest. Angesichts des Tatorts und der Umstände des Vorfalls habe die Anti-Terror-Einheit die Ermittlungen übernommen, hieß es in der Mitteilung der Greater Manchester Police. Der Angriff ereignete sich demnach in einem Einkaufszentrum.

