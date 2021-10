Andreas Gabalier kommt für zwei Konzerte nach Deutschland. Coronabedingt gab es fast zwei Jahre lang konnten keine großen Konzerte mehr. Auch Volks-Rock’n‘Roller Andreas Gabalier musste eine Zwangspause einlegen. Doch im Sommer 2022 ist es wieder soweit, Andreas Gabalier gibt zwei Open Air Konzerte in Deutschland.

Am 16. Juli 2022 wird der Österreicher die Berliner Waldbühne besuchen und am 23. Juli 2022 den SparkassenPark in Mönchengladbach. Der Online-Vorverkauf startet an diesem Samstag, 30. Oktober. Hier gibt es Tickets