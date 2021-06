Schnäppchenjäger aufgepasst! Der Amazon Prime Day 2021 steht kurz bevor und verspricht wie jedes Jahr verlockende Angebote und niedrige Preise.

Aber wann ist der Amazon Prime Day 2021? Was ist der Prime Day überhaupt? Und welche Angebote gibt es anlässlich dieses Tages in Deutschland? Alle Infos findet ihr in diesem Artikel.

Wann ist Amazon Prime Day 2021?

Normalerweise findet der Amazon Prime Day immer im Juli statt. Im Jahr 2021 ist dies allerdings anders: Der Termin wurde vorverlegt. In diesem Jahr findet der Prime Day im Juni statt. Das genaue Datum ist der 21. und 22.06.2021.

Was ist Amazon Prime Day?

Beim Amazon Prime Day handelt es sich um ein weltweites Shopping-Event von Amazon. Anlässlich dieses Termins können Amazon-Prime-Mitglieder viele Produkte zu einem günstigeren Preis erwerben. Egal ob Technik, Musik oder Kleidung: Schnäppchen und exklusive Deals warten auf die Kunden.

Prime Day 2021: Angebote in Deutschland

Mitglieder von Amazon-Prime können sich am Prime-Day 2021 auf Angebote aus Bereichen wie Tech, Haushalt, Küche, Mode oder Pflege freuen. Vor allem Geräte und Produkte der Amazon-Eigenmarken werden an diesem Tag zu sehr günstigen Preisen angeboten. Aber auch Services von Amazon, wie z. B. Amazon Music, Audible oder Kindle wurden an vorherigen Prime Days zu einem deutlich günstigeren Preis angeboten.

Prime Day 2021: Diese Angebote gibt es schon jetzt

Um die Kunden auf den Prime-Day einzustimmen, sind bei Amazon bereits jetzt einige Angebote verfügbar. Diese Schnäppchen können Prime-Mitglieder aktuell machen.

Prime Video: Prime-Mitglieder erhalten bis zu 50 Prozent Rabatt auf Filme und Serien bei Prime Video.

Amazon Music Unlimited: Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht getestet haben, können den Service vier Monate lang kostenlos nutzen

Prime Gaming: Prime-Mitglieder können Battlefield 4 ausprobieren, das für kurze Zeit kostenlos bei Prime Gaming erhältlich ist.

Audible: Prime-Mitglieder sparen 70 Prozent auf die ersten sechs Monate ihres Audible-Abos und zahlen nur 2,95 Euro monatlich.

Kindle Unlimited: Prime-Mitglieder können die ersten drei Monate ihrer Mitgliedschaft kostenfrei nutzen.

Amazon Fashion: Kunden erhalten 20 Prozent Rabatt auf die Styling Edits ihrer Lieblings-Influencer.

Amazon Marken: Kunden erhalten bis zu 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Styles von den Amazon Eigenmarken, z. B. auf Home- und Elektronikprodukte, Sportartikel, Möbel, Drogerie- und Körperpflegeprodukte und Snacks.

Prime Wardrobe: Kunden sparen 15 Euro, wenn sie Produkte im Wert von 100,00 Euro oder mehr bei ihrer ersten Prime Wardrobe-Bestellung behalten.