Wie die Pressestelle des Allgäu Airports berichtet, war ein Airbus A310 der Bundeswehr auf dem schwäbischen Flughafen gelandet. An Bord der fliegenden Intensivstation befanden sich acht schwer verletzte ukrainische Soldaten, die zur weiteren Behandlung ins Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm gebracht wurden. Der Airbus mit dem Namen „August Euler“ ist das größte Flugzeug, das in Memmingen gelandet ist.

Airbus A310 MedEvac ist eine fliegende Intensivstation

Der Airbus A310 MedEvac gilt als fliegende Intensivstation und ist nach modernsten Standards der Intensivmedizin ausgestattet. Er kann neben sechs Intensivpatienten weitere 38 Menschen liegend transportieren und gilt in der Bundeswehr als wichtiges Glied einer weltweiten Rettungskette zur Versorgung und Evakuierung verletzter oder kranker Soldaten, in der auch das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm eine wichtige Rolle spielt. Kurz darauf landete ein Airbus A400M. Auch dieses Flugzeug der Bundeswehr ist als fliegende Intensivstation umgebaut.Die Maschine kam aus Lissabon.

Flughafen Memmingen ist idealer Standort für medizinisch bedingte Flüge