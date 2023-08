In den kommenden Tagen wird der prominente Koch Alfons Schuhbeck seine Haft antreten müssen. Die Staatsanwaltschaft München I hat ihm eine Ladung zum Haftantritt übermittelt. Am Freitag wurde durch eine Sprecherin bekanntgegeben, dass die Ladung persönlich an den rechtlichen Vertreter von Herrn Schuhbeck übergeben wurde, welcher seinen Mandanten entsprechend informiert hat.

