Der Preis für Super und Diesel hat einen enormen Sprung nach oben gemacht. Super E10 wurde 14 Cent teurer pro Liter, Diesel sogar 23 Cent. Grund ist vor allem der infolge des Ukrainekrieges stark gestiegene Rohölpreis. Deshalb nimmt der Tanktourismus in die Nachbarländer zu. Doch lohnt es sich im Ausland zu tanken? Wie sieht es mit den Spritpreisen in Luxemburg aus?

Steigende Spritpreise - Was kosten Diesel und Benzin in Luxemburg?

Die Stadt Wasserbillig liegt direkt hinter der Grenze zu Deutschland und zieht Tanktouristen an. Ebenso beliebt sind die Orte Echternach, Grevenmacher, Remich und Schengen. Vor allem am Wochenende führen viele Fahrten nach Luxemburg zum Tanken.

Aktuelle Spritpreise (Stand 9.3.2022)

Ein Liter Diesel kostet 1,72 Euro

Ein Liter Super 95 (E10) 1,65 Euro

Ein Liter Super 98 (Super plus) kostet derzeit 1,79 Euro

Tanken in Luxemburg lohnt sich nur begrenzt

Wie der Saarländische Rundfunk schreibt, lohnt sich das Tanken in Luxemburg nach Einschätzung des ADAC Saarland eher mit einem großen Auto mit großem Tankvolumen. Wenn weniger Tankinhalt zur Verfügung stehe, lohne sich der Weg nur, wenn man in Grenznähe wohne und einen Anfahrtsweg von maximal 40 Kilometern hat, etwa von Losheim oder Saarlouis aus oder wenn man die Fahrt noch mit dem Kauf von Kaffee oder einem Ausflug verbinde. Auch der Spritverbrauch für die Hin- und Rückfahrt müsse berücksichtigt werden und der Verschleiß bei der Fahrt. Wer einen Kanister zum Volltanken mitnehmen möchte: Maximal 20 Liter extra sind in Luxemburg erlaubt.