Am Donnerstag um 17 Uhr starteten die Ärzte den Ticketverkauf für ihre Tour 2020. Um es potentiellen Tickethändlern möglichst schwer zu machen, lief der Verkauf ausschließlich über die offizielle Website der Ärzte.

Nach weniger als zwei Minuten: ausverkauft

Trotzdem waren die ersten Konzerte nach weniger als zwei Minuten ausverkauft. Nur wenige Minuten später tauchten die ersten Tickets auf eBay auf. Jetzt machen die enttäuschten Fans ihrem Ärger über die sozialen Netzwerke Luft.

„Ich war eine halbe Stunde vor VVK-Start auf der Ärzte Seite und habe laufend neu geladen und sofort war alles ausverkauft?! Das macht mich traurig und sauer“, schreibt eine Userin auf Twitter. „Ticketshop 17:00:01 -> ausverkauft. Was für ein Backend. Was ein Witz“, kommentiert ein anderer. Ein weiterer Fan meint: „Klar, dass vermutlich 90% der Karten an Bots gingen. Schade.“

Enttäuschte Fans äußern sich auf Twitter.

© Foto: Twitter

Private Verkäufer auf eBay

Doch der Ärger richtet sich auch gegen diejenigen, die ihre erworbenen Tickets umgehend auf eBay anboten. „Ich werde jetzt alle ebay-Angebote zu den Ärzten melden. Kauft keine Tickets, wenn ihr nicht dort hin geht“, beschwert sich ein enttäuschter User. Tatsächlich tauchten nur wenige Minuten nach Verkaufsstart die ersten Tickets auf eBay auf. Dort werden die begehrten Karten bei Startangeboten von bis zu 250 Euro pro Stück gehandelt.

Bis zu 250 Euro verlangen private Verkäufer pro Ticket auf eBay.

© Foto: eBay

Viagogo bietet überteuerte Tickets an

Auch der dubiose Tickethändler Viagogo hat sich einen Bestand an Tickets gesichert. Einzelkarten für Stuttgart werden ab 153 Euro angeboten, während die günstigsten Karten auf der Website der „besten Band der Welt“ nur 46 Euro kosteten. Die Fans sind sauer. „17.00 und zehn Sekunden alle Tickets weg. Aber bei viagogo für günstige 660€ zu haben“, schreibt ein Fan und postet einen Screenshot dazu.

„Bei viagogo für günstige 660€ zu haben“, schimpft ein Fan auf Twitter.

© Foto: Twitter

Die Ärzte selbst hatten im Vorfeld vor umstrittenen Online-Händlern gewarnt: „Bestellt auf keinen Fall bei Ticketrocket, Viagogo und anderen sogenannten Zweitanbietern, die sind alle unseriös“, hieß es. Viagogo ist dafür bekannt, Tickets zu überteuerten Preisen weiterzuverkaufen und Kunden während des Kaufprozesses mit Zeitlimits unter Druck zu setzen.

Bis jetzt kein Statement der Ärzte

Ein Fan schreibt: „Würde mich wundern, wenn die Ärzte das kommentarlos lassen. Oder Punk ist wirklich tot.“ Bis jetzt lässt ein Statement der Punkrocker jedoch auf sich warten.