Die Titelmelodie der ARD-“Tagesthemen“ klang am Freitagabend irgendwie anders also gewohnt. Deutlich rockiger. Und auch die Begrüßung lies die Zuschauer aufhorchen: „Hier ist das Ärzte Deutsche Fernsehen“ - statt wie sonst: „Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen“.

Das war der Grund für den Auftritt der Ärzte in den Tagesthemen

Was war da los? „Die Ärzte“ waren am Freitagabend live im Nachrichtenstudio, spielten die Titelmusik, ehe sie an an Nachrichtensprecher Ingo Zamperoni übergaben.

Der ungewöhnliche Live-Gig hatte einen ernsten Hintergrund. Das wurde auch im anschließenden Interview mit den Musikern Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo Gonzalez deutlich. Die Punk-Rocker appellierten an die Politik, in der Corona-Pandemie die Kulturbranche nicht zu vergessen. Und forderten im Namen von rund 14, Millionen Beschäftigten mehr Hilfe.

Youtube

Reaktionen auf Auftritt „Der Ärzte“ in den Tagesthemen

Der Auftritt der Berliner Band hat im Netz viel Zuspruch beschert. Twitter-Nutzer sprachen von einer „coolen Aktion“ und einer „tollen Idee“, der Beitrag des Senders vom Freitag erhielt Tausende Likes.

Einen halben Tag nach der Veröffentlichung hatte das Video am Samstagvormittag auf Instagram über eine halbe Million Aufrufe. Auch hier kommentierten Hunderte Nutzer den Auftritt.

Manche kritisierten allerdings auch, dass der Sender der Band dadurch kostenlose Werbung für ihr neues Album „Hell“ ermögliche, das am Freitag erschienen war.