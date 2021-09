Der ADAC erwartet am Wochenende (10. bis 12.09.2021) die letzte große Reisewelle der Sommerferien. Dann kommt es noch einmal auf zahlreichen Strecken zu heftigen Staus wegen des Urlaubsverkehrs. Mit Bayern und Baden-Württemberg enden nun in den letzten beiden Bundesländern die großen Schulferien. Entsprechend wird besonders in Süddeutschland mit viel Verkehr gerechnet – und Stau.

Besonders auf den Strecken hin und zurück von der Nordsee und der Ostsee erwarten die Verkehrsexperten deutlich längere Wartezeiten.

Am Samstag und Sonntag sind neben den Autobahnen aber auch die Zufahrtsstraßen in die Ausflugsgebiete staugefährdet. Auch wenn die Hauptreisezeit vorbei ist sind immer noch zahlreiche Urlauber unterwegs.

Mit Verzögerungen ist zudem an den mehr als 900 Autobahnbaustellen zu rechnen. Zudem nimmt die Bautätigkeit im September immer deutlich zu.

Stauwarnung für BW und Bayern: Auf diesen Autobahnen wird’s voll

A1 Puttgarden - Hamburg - Bremen

- Bremen A3 Passau - Nürnberg - Würzburg

- Würzburg A5 Basel - Karlsruhe

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Flensburg - Hamburg

A7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg

- Würzburg A8 Salzburg - München - Stuttgart

- Stuttgart A9 München - Nürnberg - Halle/Leipzig

A81 Singen - Stuttgart

A93 Kufstein - Inntaldreieck

A95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Stau am Ferienende: In Österreich, Schweiz und Italien ist viel los

Insbesondere in den banchbarten Ländern Österreich, Slowenien, Italien und der Schweiz ist zudem viel Verkehr zu erwarten. Nicht nur, weil Deutsche Urlauber aus den südlichen Bundesländern dorthin reisen. Außer in Bayern und Baden-Württemberg enden die Sommerferien auch in sechs österreichischen Bundesländern. Zu den Problemstrecken zählen vor allem:

Tauern Autobahn

Fernpassstraße

Brennerautobahn

Karawanken Autobahn

Rheintal/Walgau Autobahn

Gotthard-Tunnel

Das untergeordnete Straßennetz rund um die Alpen

Wann stehen Urlauber am häufigsten im Stau?

Wer Stoßzeiten umgehen kann, spart unterwegs Zeit und Nerven. Der ADAC empfiehlt, den Vormittag und den frühen Nachmittag des Samstags sowie den Sonntagnachmittag für Fahrten zu meiden. Auch am Freitagnachmittag loszufahren, kann direkt in den Stau führen.

Navigationssysteme können Autofahrern helfen, Staus zu umfahren und alternative Routen zu nutzen. ADAC und ACE empfehlen zusätzlich Mobilitäts-Apps.