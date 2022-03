Begonnen hat alles im Sommer 1966 im schwedischen Vastervik. Dort trafen sich Benny Andersson Björn Ulvaeus zum ersten Mal. 1968 stießen sie auf Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad und lernten sich kennen. Agnetha wurde gerade in Schweden bekannt und Anni-Frid kannte man durch eine Fernsehshow. "Björn, Benny, Anna & Frida", so nannte sich das Quartett und nahmen unter diesem Namen ihre erste Single auf: "People need Love" dabei geht es um den Wunsch nach Frieden und Harmonie, Vertrauen und Liebe und am Ende wird auch noch dazu gejodelt. Es war die Geburtsstunde der erfolgreichsten Pop-Band aller Zeiten.

ABBA: Mit Waterloo zum Durchbruch

Im Sommer 1972 nahmen die vier ihr erstes Album „Ring, Ring“ auf. Danach folgte ein zweites Album und aus Björn, Benny, Anna & Frida wurde die wohl die berühmteste Pop-Band aller Zeiten - ABBA. Dann kam die Bewerbung zur Teilnahme am Grand Prix d'Eurovision de la Chanson im englischen Brighton. Der Song „Waterloo“ gewann, und für ABBA begann ihre zehn Jahre andauernde Erolgsgeschichte. Und auch heute noch dürfen Songs wie "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" oder "Thank You For The Music", auf keiner Party fehlen.