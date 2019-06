Autofahrer aufgepasst! Ab sofort gilt ein Durchfahrtsverbot für mehrere Ausfahrten der Autobahnen A12 und A13 in Österreich.

Wer seinen Sommerurlaub in Italien verbringen will, sollte seine Strecke gut planen: Ab sofort gelten in Österreich Durchfahrtsverbote entlang der Autobahnen A12 und A13. Konkret gilt das Verbot im Großraum Innsbruck und dem Wipptal bis zum 22. September, jeweils ab Samstag, 7 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr.

Fahrverbote in Österreich Wieso Durchreisende in Tirol die Autobahnen nicht verlassen dürfen Fernreisende dürfen in Tirol an Wochenenden keine Schleichwege mehr nutzen – Autobahnausfahrten sind gesperrt. Deutschland droht Österreich mit einer Klage.

Durchfahrtsverbote für Autofahrer bis September

Durch das Verbot soll die Verkehrsbelastung in den Ortschaften verringert werden. Urlauber, auf der Durchreise, die den Stau auf den Autobahnen umgehen wollen, werden an diesen Ausfahrten angehalten und zurück auf die Autobahn geschickt. Der Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr ist von den Fahrverboten ausgenommen. Die Verkehrspolizei spielt die Fahrverbote der A12 und A13 in das Verkehrsinformationssystem ein, sodass Navigationsgeräte auf die Informationen zugreifen können.

A12 und A13: Diese Ausfahrten sind gesperrt

A12: L13 Sellraintalstraße

A12: L394 Axamer straße

A12: L11 Völser Straße

A12: L9 Mittelgebirgsstraße

A12: L32 Aldranser Straße

A12: L38 Ellbögener Straße

A12: B171a Tiroler Straße

A13: Gemeindestraße Nösslach

A13: L38 Ellbögener Straße

Gemeindestraße Rothenbrunn

Brennerstraße wird bei starkem Verkehr gesperrt

Die Tiroler Verkehrspolizei beobachtet auch die Brennerstraße. Laut der Tiroler Landesregierung kann es hier bei starkem Verkehr zu Sperrungen kommen. Aktuelle Fahrverbote könnt ihr hier einsehen.

