Es ist Gefahrgut aus einem Tanklaster auf die A1 bei Bad Oldesloe gelaufen. Der Lkw ist am frühen Montagmorgen unter einer Brücke umgekippt.

A1 aktuell gesperrt: Unfall am 25.10.2021 bei Bad Oldesloe

Nach dem Unfall am Montagmorgen musste die A1 bei Bad Oldesloe voll gesperrt werden – in beide Richtungen. Es war am Morgen noch nicht klar, ob Gefahr durch die auslaufende Substanz aus dem Tanklaster besteht. Die Bewohner nahe der B208 sollten Fenster und Türen vorsichtshalber geschlossen halten.

Stau auf der A1 zwischen Bad Oldesloe und Kreuz Bargteheide

Auf Google Maps wird die Straßensperrung auf der A1 aktuell (Stand 10.10 Uhr) noch angezeigt. Maps meldet eine Verzögerung von 1 Stunde und 41 Minuten auf der Strecke bei Bad Oldesloe.

Aktuell ist die Autobahn noch gesperrt. Google Maps zeigt noch fast 2 Stunden Verzögerung an.

© Foto: Screenshot/Google Maps

Unfall A1 aktuell: Tanklaster kracht gegen Brückenpfeiler

Ein Tanklaster ist am frühen Montagmorgen gegen einen Brückenpfeiler auf der A1 gekracht. Der Fahrer des Lkw musste laut Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht werden. Er sei jedoch glücklicherweise nicht schwer verletzt worden. Polizei und Feuerwehr waren am Morgen vor Ort.

Umleitung A1 am Kreuz Bargteheide – aktuell viel Verkehr

Die Bergungsarbeiten auf der gesperrten A1 zwischen Kreuz Bargteheide und Bad Oldesloe laufen. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die Arbeiten gehen laut ADAC vermutlich bis in den Nachmittag. Zwischen der Anschlussstelle Ahrensburg und Kreuz Bargteheide ist aktuell auch Stau, der Zeitverlust beträgt gerade (10.10 Uhr) etwa eine viertel Stunde.