Fernsehen „Der Kommissar“: Eine TV-Legende wird 50

© Foto: ARCHIV - 09.06.1969, ---: An einen Steinsockel lehnt sich der Schauspieler Erik Ode in einer Szene der TV-Krimi-Serie "Der Kommissar". Als «Der Kommissar» war Ode vor einem halben Jahrhundert am 3. Januar 1969 erstmals im ZDF zu sehen - danach gab es fast 100 einstündige jeweils in München gedrehte Folgen. (zu dpa «Der Kommissar» - ein halbes Jahrhundert großes Kino in Schwarz-Weiß" vom 28.12.2018) Foto: Gregor/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Martin Weber

Ruhig, unaufgeregt und verständnisvoll: Kommissar Keller löste seine Fälle stets mit kühler Überlegung. Er hatte so gut wie keine Marotten, war mit seiner Vergangenheit im Reinen und litt nicht unter privaten, gar psychischen Problemen, was viele der heutigen Fernsehkommissare wirklich nicht von sich behaupten können. Vor 50 Jahren löste der von Erik Ode gespielte Ermittler seinen ersten Fall

Am 3. Januar 1969 startete im ZDF die Krimiserie „Der Kommissar“, die noch vor der Erfindung des ARD-„Tatorts“ im Jahr darauf zur Fernsehlegende werden sollte und die Zuschauer trotz ihrer betulichen Machart massenweise in ihren Bann schlug – Einschaltquoten von 60 Prozent und mehr waren keine Seltenheit.

Die von Herbert Reinecker erfundene Serie begründete 1969 die bis heute andauernde Tradition der Freitagabend-Krimis im Zweiten, war aber schon für damalige Verhältnisse ziemlich altmodisch: Obwohl das Farbfernsehen bereits Einzug in die deutschen Wohnzimmer gehalten hatte, ermittelten der Münchner Kommissar Keller und seine Leute stets in Schwarz-Weiß. Auf die aus amerikanischen Krimis bekannte Action verzichteten die Macher von „Der Kommissar“ fast völlig.

Klar definierte Befehlskette

Während in Berlin, Frankfurt und anderswo langhaarige Studenten gegen den Vietnamkrieg, alte Nazis und verkrustete Strukturen an den Universitäten protestierten, war die Welt im Kommissariat von Herbert Keller im gutbürgerlichen Sinne noch in Ordnung, es herrschten übersichtliche Strukturen mit einer klar definierten Befehlskette, an der nicht gezweifelt wurde.

Kommissar Keller war der uneingeschränkte Boss und gab bei Ermittlungen die taktische Marschrichtung vor, seine wesentlich jüngeren Untergebenen Walter Grabert (Günther Schramm), Robert Heines (Reinhard Glemnitz) und Harry Klein (Fritz Wepper) gehorchten brav, siezten ihren Chef respektvoll und legten sich ins Zeug. Dafür spendierte Keller seinen Leuten, die er als Älterer selbstverständlich duzte, auch mal einen Cognac, wenn der Täter gefasst war, dazu wurde fleißig geraucht.

Kellers Verhältnis zu Frauen war völlig unbeeindruckt von den Feminismus-Debatten, die in so manchem Uni-Hörsaal tobten: Seine Sekretärin Käthe Rehbein (Helma Seitz), genannt Rehbeinchen, war in erster Linie für den Kaffee-Nachschub zuständig und musste nach Dienstschluss auch mal Schnittchen servieren.

Kellers Frau Franziska, gespielt von Rosemarie Fendel, trug ihrem Gatten zu Hause schon mal die Stiefel nach und hielt sich sonst im Hintergrund – Kellers Privatleben spielte anders als bei heutigen TV-Kommissaren nur eine untergeordnete Rolle. Beschränkte sich die Serie inhaltlich auf althergebrachte Muster, zeigte sie sich bei Bildgestaltung und Montage aber durchaus experimentierfreudig.

Für Fritz Wepper, der Kellers Assistent Harry Klein verkörperte, war die Serie einer seiner größten Erfolge: Der heute 77-Jährige spielte fünf Jahre in „Der Kommissar“ mit und wurde 1974 in der gleichen Rolle zu Oberinspektor Derrick versetzt, wo er dann in der neuen ZDF-Serie „Derrick“ schon mal den Wagen holen durfte. Er wurde von seinem Bruder Elmar Wepper ersetzt, der als Harry Kleins Bruder Erwin seinen Dienst beim strengen, aber gerechten Kommissar antrat.

Bemerkenswert waren auch die vielen Stargäste, die als Mörder, Opfer oder Zeugen in der Serie mitspielten, darunter Maria Schell, Curd Jürgens oder Johannes Heesters. Im Januar 1976 löste Erik Ode als Kommissar Keller seinen letzten Fall und verabschiedete sich mit dem knappen Satz „Ich danke euch für alles.“ Ein Jahr später hob das ZDF die Nachfolgeserie „Der Alte“ mit Siegfried Lowitz aus der Taufe. Der legendäre Erik Ode starb 1983 im Alter von 72 Jahren.