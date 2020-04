„Nous sommes en guerre“ – wir sind im Krieg. So deutlich drücken sich Politiker – besonders Staatsoberhäupter – selten aus. Doch Emmanuel Macron hat die Worte bei seiner Ansprache Anfang März bewusst gewählt. Er weiß, wie sehr die Franzosen unter dem Coronavirus leiden. Und welche Folgen die Krise haben kann. Für Frankreich und für seine politische Karriere. Am Samstag gab es dann auch noch in der Stadt Romans-sur-Isère einen Messerangriff, der Frankreich erschüttert. Zwei Menschen starben. Seit Sonntag wird wegen eines Terroranschlags ermittelt.

Infiziert sind in Frankreich nach Angaben der Johns Hopkins Universität, Stand 9. April, 4.30 Uhr: 83.080 Menschen

Gestorben sind 10.887 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren.

Geheilt sind 21.461 Menschen.

Frankreich will Ausgangsbeschränkungen verlängern

Frankreich will in der Corona-Krise die strikten Ausgangsbeschränkungen über den 15. April hinaus verlängern. Staatschef Emmanuel Macron werde sich am Montagabend an die Bürger wenden, bestätigte das Präsidialamt am Donnerstagabend in Paris.

Frankreich arbeitet an einer Corona-Warn-App

Frankreich spricht sich, ebenso wie Deutschland, für die Entwicklung und freiwillige Nutzung einer Warn-App im Kampf gegen das Coronavirus aus. Ziel der App sei es, möglichst viele Kontaktpersonen von Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, rasch und anonym über ihr Risiko zu informieren.

Frankreich setzt wie Deutschland auf eine Bluetooth-basierte App. „Es handelt sich nicht um eine Anwendung, die Ihre Bewegungen verfolgt“, sagt Staatssekretär für Digitales, Cédric O. Die App warne Nutzer lediglich, falls sie in der Vergangenheit einem Coronavirus-Infizierten begegnet sind. „Die Daten wären anonym und würden nach einer bestimmten Zeitspanne gelöscht. Niemand hätte Zugang zu der Liste der infizierten Personen, und es wäre unmöglich zu wissen, wer wen infiziert hat.“ Politisch ist das Projekt in Frankreich umstritten.

Gehaltsverzicht im französischen Profifußball

In Frankreich haben sich die Profifußballvereine mit ihren Spielern auf einen temporären Gehaltsverzicht geeinigt. Das soll während der Corona-Pause gelten. Vorgesehen ist ein Stufenmodell:

20 Prozent weniger Gehalt, für Profis die im Monat mehr als 10.000 Euro verdienen

Ab 100.000 Euro im Monat sollen die Profis auf die Hälfte des Gehalts verzichten, bis die ausgesetzten Fernsehgelder wieder fließen.

Aus rechtlichen Gründen kann die Empfehlung nicht bindend sein, die Spielergewerkschaft UNFP hofft aber auf sehr wenige Abweichler. „Es geht um Arbeitsplätze“, sagte Philipp Piat, Präsident der UNFP.

200 000 Freiwillige melden sich als Erntehelfer

In Frankreich haben sich mehr als 200.000 Freiwillige als Erntehelfer gemeldet, weil ausländische Saisonarbeiter wegen dem Coronavirus ausbleiben. Sie waren einem Aufruf der Regierung gefolgt. Rund 5000 Job-Vermittler seien nun im Einsatz, um die Freiwilligen zu organisieren, sagte Landwirtschaftsminister Didier Guillaume am Dienstag dem Fernsehsender France 2. Die Arbeiter sollten demnach nicht nur auf den Feldern, sondern auch in den Bereichen Transport und Logistik eingesetzt werden.

Rückschlag: In 24 Stunden so viele gestorben wie noch nie

Nach dem Abschwächen der Todeszahlen kam es am Montag knüppeldick. Innerhalb von 24 Stunden sind in Frankreich so viele Menschen wie nie seit Beginn der Pandemie gestorben. Seit Sonntag, 5. April, seien in Krankenhäusern und Senioren- und Pflegeheimen 833 Menschen, die mit Covid-19 infiziert waren, gestorben.

Niedrigster Anstieg der Todeszahlen seit einer Woche

In Frankreich gab es zuletzt Anzeichen der Hoffnung. Die Zahl der Todesfälle schwächt laut einer Mitteilung der französischen Nachrichtenagentur AFP ab. Das Land habe den niedrigsten Anstieg an Todesfällen seit einer Woche registriert. Bis Montag, 6. April, sind 8093 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, verstorben.

Corona in Frankreich: Starker Anstieg der Zahl von Infizierten und Toten

In Frankreich lief die Epidemie am Freitag noch vergleichsweise mild ab, 59.929 Franzosen hatten sich nachweislich infiziert (Stand 3. April, 14.20 Uhr). Am Samstag, 4. April, 19.30 Uhr, dann ein ganz anderes Bild: Die Johns-Hopkins-Universität verzeichnete plötzlich 83.031 Fälle – ein Plus von mehr als 23.000 Infektionen. Und bis Sonntagabend stieg die Kurve der bestätigten Corona-Infizierten dann auf 90.863 Infizierte.

Frankreich erwartet schlimmste Rezession seit Weltkriegsende

Das hoch verschuldete Frankreich erwartet wegen der Corona-Krise die schlimmste Rezession seit 1945. Die Wirtschaft schrumpfte 2009 wegen der damaligen Finanzkrise um 2,9 Prozent. Dieser bis dahin schlechteste Wert seit Weltkriegsende dürfte nun übertroffen werden. Das sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Montag bei einer Anhörung im Pariser Senat voraus. In Frankreich gelten wegen der Covid-19-Pandemie seit rund drei Wochen strenge Ausgangsbeschränkungen, viele Wirtschaftsbereiche arbeiten nur noch eingeschränkt.

Verschärfte Ausgangssperre in Frankreich

Bayern will nun zehn schwerkranke Covid-19-Patienten aus der französischen Hauptstadt Paris zur Behandlung aufnehmen. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Samstag bei Twitter mit.

Frankreich hat die bestehende Ausgangssperre stark verschärft, da die Ferien anstehen. Auf den Autobahnen in Richtung Côte d’Azur und Bretagne wird kontrolliert, auch Bahnhöfe werden von der Polizei überwacht.

Bereits am 1. April über 500 Tote an einem Tag

Wie dramatisch die Situation in den französischen Kliniken ist, zeigte sich bereits am 1. April. Die zentrale Gesundheitsdirektion meldete 509 neue Todesfälle – an nur einem Tag. Allein in Ostfrankreich sind bislang mehr als 1000 Patienten gestorben. Besonders hoch ist die Zahl in Frankreichs Corona-Hot-Spot, dem Elsass.

Regierung verlängert Corona-Beschränkungen

Die Regierung um Macron hat bereits reagiert – und die drastischen Corona-Beschränkungen um weitere zwei Wochen verlängert. Frankreich hatte als eines der weltweit ersten Länder eine Ausgangsbeschränkung erlassen. Die Menschen dürfen das Haus nur verlassen, wenn es notwendig ist. Sport und Gassigehen sind nur noch unter strikten Auflagen erlaubt. Bis 15. April sollen die Regelungen gelten. Vorerst. „Dieser Zeitraum kann verlängert werden, wenn die gesundheitliche Situation dies erfordert“, sagte Premierminister Édouard Philippe.

Franzosen unzufrieden mit Macron

Trotz der strengen Regeln steigt die Patienten-Zahl weiter – und damit der Druck auf den Präsidenten. Zwar ist der Präsident laut manchen Umfragen so beliebt wie seit seiner Wahl nicht mehr. Eine deutliche Mehrheit der Franzosen bewertet das Krisenmanagement Macrons in Umfragen aber negativ. Seine Reaktion: Er stimmt ungewohnte, nationalistische Töne an.

Der Verfechter des Freihandels wirbt neuerdings für den Grundsatz "Made in France". Der Staatschef will Frankreich wieder unabhängig von China machen – zumindest was medizinisches Material wie Schutzmasken und Beatmungsgeräte betrifft. „Wir müssen mehr auf unserem eigenen Boden produzieren, um unsere Abhängigkeit zu verringern“, sagte Macron. Hintergrund: Frankreich hatte eine Milliarde Schutzmasken in der Volksrepublik bestellt – weil die heimische Produktion den Bedarf momentan nicht stemmen kann.

Baden-Württemberg stoppt die Aufnahme französischer Patienten

Und das ist nicht das einzige Problem. Auch bei der Versorgung der Corona-Patienten ist Frankreich weit von der angestrebten Unabhängigkeit entfernt. Die Krankenhäuser sind überlastet, etliche Infizierte werden notgedrungen in Deutschland behandelt. Beispielsweise in Baden-Württemberg. Doch dort hat Landesregierung jetzt genug. „Die aktuelle Lageeinschätzung lässt derzeit keine weiteren Aufnahmen aus dem Ausland zu“, schrieb das Sozialministerium an die Kliniken in am 1. April.

Tausende Häftlinge werden aus französischen Gefängnissen entlassen

Derweil hat Frankreichs Regierung beschlossen, tausende Häftlinge aus den überfüllten Gefängnissen zu entlassen. Es gehe um 5000 bis 6000 Insassen von insgesamt 70.000, sagte der Vizepräsident des Verbands der Vollzugsrichter, Ivan Guitz, am Mittwoch. Jeder Fall werde gründlich geprüft, betonte Guitz: „Wir lassen keine Serienmörder frei.“ Mögliche Kandidaten für eine vorzeitige Freilassung seien Häftlinge, die ihre Strafe bereits weitgehend verbüßt hätten und keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellten. In Frage kämen etwa wegen Drogenhandels oder Diebstahls Verurteilte.

Die Austragung der Tour de France ist in Gefahr

Verlegung, Zuschauerverbot oder doch Absage? Die Tour de France sorgt in Frankreich für kontroverse Diskussionen. Politik und Veranstalter zieren sich vor einer Entscheidung. Die Angst, die Radsportfans und die französische Bevölkerung zu verärgern, ist groß. Sportministerin Roxana Maracineanu schlug vor, das Radrennen ohne Zuschauer auszutragen. Tour-Chef Christian Prudhomme widersprach umgehend. Es komme höchstens eine Verschiebung infrage. Bis zum 15. Mai wollen sich die Organisatoren Zeit nehmen. Erst dann wird die Entscheidung bekannt gegeben.

„Die Gesundheitssituation im Land ist das, was zählt. Ich möchte, dass die Tour de France im Sommer stattfindet – und zwar nicht im Interesse der Tour. Findet sie nicht statt, bedeutet es, dass das Land in einer katastrophalen Situation ist“, sagte Prudhomme dem Internetportal „Sports-Auvergne.fr“.

Das Gesicht der französischen Corona-Krise: die 16-jährige Julie

Die Corona-Krise in Frankreich hat mittlerweile ein Gesicht bekommen: Der Tod der 16-jährigen Julie hat die Menschen im Land schockiert. Die Jugendliche ist das bisher jüngste Opfer der Coronavirus-Pandemie in dem Land. Die Teenagerin starb am 25. März. Zuvor war sie wegen Atemproblemen auf der Intensivstation.