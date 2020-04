Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat Hoffnungen auf einen normalen Sommerurlaub angesichts der Coronavirus-Pandemie eine Absage erteilt. "Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können. Das wäre nicht zu verantworten", sagte Maas nach einer Videokonferenz mit seinen Kollegen aus den deutschsprachigen Ländern am Dienstag. Alle Minister seien sich zudem einig gewesen, dass ein reibungsloser Grenzverkehr "schnellstmöglich" wieder erreicht werden müsse.

Ausbreitung des Coronavirus eindämmen

"Ich wünsche mir so schnell wie möglich wieder offene Grenzen in Europa und auch darüber hinaus", sagte Maas. Allerdings sei es zum jetzigen Zeitpunkt "nur sehr schwer zu prognostizieren, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden". "Der internationale Flugverkehr ist am Boden, viele Länder haben Einreisesperren und Ausgangssperren. Das sind keine Voraussetzungen, mit denen man überhaupt erholsamen Urlaub verbringen kann." Die Hauptverantwortung aller Länder bestehe darin, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. "Das wird auch die Bewegungsfreiheit weiter einschränken.

Schlagbäume irgendwann wieder öffnen

Darüber braucht man sich keine Illusionen zu machen", erklärte Maas. Er sprach sich für eine Abstimmung der europäischen Staaten bei einer möglichen schrittweisen Aufhebung von Reisebeschränkungen aus. Die Bundesregierung werde sich Ende April in Abstimmung mit den Ministerpräsidenten der Länder mit dieser Frage befassen. Maas zufolge beriet er mit den Außenministern Österreichs, der Schweiz, Luxemburgs und Liechtensteins auch, wie sich der Grenzverkehr für Berufspendler und Menschen mit "anderen wichtigen Gründen" besser organisieren lässt. "Unser Ziel ist, die Schlagbäume irgendwann wieder zu öffnen", erklärte Maas.

Die am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern

Letztlich hängt alles davon ab, wie sich die Situation in den Hauptreisezielen entwickelt, die zum Teil zu den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern gehören. Und da sieht es derzeit noch düster aus:

Italien: Der Tourismus ist der am heftigsten von der Krise getroffene Geschäftszweig in dem Land. Zigtausende Arbeitsplätze hängen davon ab. Daher blühen allerlei kuriose Ideen, wie man einen sichereren Strandaufenthalt garantieren könnte. Es wird über Zulassungsbeschränkungen an Stränden genauso diskutiert wie über Desinfektionsmittel an Sonnenliegen oder Maskenpflicht beim Sonnen. Doch kaum jemand rechnet damit, dass der Tourismus zum Sommer wieder hochfährt. „Wir können erst öffnen, wenn es absolute Sicherheit gibt. Wer will sich schon an den Strand legen, wenn er Angst vor Ansteckungen hat“, sagte Mauro Vanni vom Verband der Badeanstalten in der Urlaubsstadt Rimini. Da seien auch absurde Ideen wie Plexiglas-Boxen um die Sonnenliegen oder desinfizierte Tunnel zum Strand nutzlos.

Frankreich: Die Tourismusindustrie geht davon aus, dass in diesem Sommer Millionen ausländischer Touristen fernbleiben. Gesundheitsminister Olivier Véran betonte, dass während und auch nach einer Pandemie nicht die richtige Zeit für große internationale Mobilität sei. Die Regierung riet zuletzt davon ab, aktuell eine Reise zu buchen, weil die Situation noch zu unsicher sei. Das bedeute aber erstmal nicht, dass die Menschen dieses Jahr den Sommerurlaub ganz streichen müssen. Der Chef der Staatsbahn SNCF, Jean-Pierre Farandou, erklärte, er hoffe, dass bis Anfang des Sommers wieder 100 Prozent der TGV-Züge fahren.

Spanien: Party auf Mallorca, Relaxen auf den Kanaren? Eher nicht. Der Tourismus werde in Spanien nicht vor Jahresende in Gang kommen, warnte die Regierung in Madrid dieser Tage. Das Land werde die touristischen Aktivitäten erst dann wieder aufnehmen, wenn es „Garantien für außerordentlich sichere Bedingungen“ gebe, sagte Regierungssprecherin María Jesús Montero. Im Sommer werde es mit Sicherheit noch nicht so weit sein, meinte Arbeitsministerin Yolanda Díaz. Sie warnte nicht nur die Tourismusbranche, sondern auch das Gastgewerbe sowie den Kultur- und den Fernverkehrssektor, dass in diesen Bereichen erst gegen Jahresende mit einer Reaktivierung gerechnet werden könne.

Österreich: Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger hat in Sachen Reisemöglichkeiten im Sommer Gesprächsbereitschaft gegenüber Deutschland angedeutet. „Die Einschränkung der Reisefreiheit wird uns in den nächsten Monaten noch erhalten bleiben“, sagte die ÖVP-Politikerin der Zeitung „Die Presse“ (Sonntag). „Wenn Länder aber auch auf einem sehr guten und positiven Weg sind, wie beispielsweise Deutschland, dann gibt es durchaus auch die Möglichkeit, dass man sich bilateral einigt.“ Sie antwortete damit auf die Frage, ob Touristen im Sommer nach Österreich kommen und umgekehrt Österreicher ins Ausland fahren können. Deutsche Touristen hatten in der Sommersaison 2019 mehr als 37 Prozent der Übernachtungen in Österreich gebucht.

Türkei: Immerhin aus der Türkei kommen zuversichtliche Töne. Europa sei schon wieder auf dem Weg zur Besserung, so dass Gäste noch im Juni langsam wieder mit dem Reisen beginnen könnten, sagt Osman Ayik von der Türkischen Hotelföderation. Er hofft auf eine Aufbruchsstimmung nach der Aufhebung der Beschränkungen: Dann könnten die Menschen erst recht wieder danach dürsten, zu reisen.