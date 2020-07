Der 4. Juli ist in den USA der Nationalfeiertag. Am „Fourth of July“ wird die Unterschrift der damals 13 Kolonien unter die Unabhängigkeitserklärung von der britischen Krone 1776 gefeiert. Deswegen wird der Feiertag auch „Independence Day“ genannt. Damals wurde zum ersten Mal der Begriff „Vereinigte Staaten von Amerika“ in einem offiziellen Dokument verwendet.

Paraden, Barbecue – und Feuerwerk. Am 4. Juli lassen es die USA normalerweise richtig krachen. Das alles mit der Familie oder engen Freunden.

Doch am Fourth of July 2020 ist alles anders. 244 Jahre nach der Staatsgründung befindet sich das Land in einer der tiefsten Krisen seiner Geschichte. Rassismus, Polizeigewalt, die höchste Arbeitslosenquote seit der Großen Depression 1929 – und natürlich die Corona-Pandemie.

In der Anfangsphase der Krise in dem zutiefst gespaltenen Land hatte es die beiden Küsten besonders hart getroffen, allen voran die beiden Epizentren New York City und Los Angeles. Landesweit beruhigten sich dann die Infektionszahlen, wenn auch nicht so stark, wie in vielen europäischen Ländern. Covid-19 war immer da, aber halbwegs im Griff. Bis viele Staaten im Süden, von Florida im Südosten bis Arizona im Südwesten, die Hygienemaßnahmen lockerten, ohne einen politischen Plan zu haben.

Da steht das Land nun am Nationalfeiertag am 4. Juli. Die Fourth of July Feierlichkeiten am Unabhängigkeitstag sind geprägt von Meldungen über neue Rekorde an Neuinfektionen pro Tag. Der Immunologe Dr. Anthony Fauci, wichtigster Berater der Regierung während der Covid-19-Pandemie, befürchtet 100 000 Infektionen am Tag, wenn nicht entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Donald Trump lässt es am Nationalfeiertag krachen – trotz Waldbrandgefahr und Corona

Was macht der US-Präsident währenddessen? Trotz aller Bedenken will Donald Trump es krachen lassen. Schon am 3. Juli fliegt er nach South Dakota, um eine Rede vor dem Mount Rushmore zu halten. An dem Denkmal sind vier legendäre US-Präsidenten verewigt. Trump wird sich in deren Tradition sehen, sagte er doch schon in einem Interview, dass er schlechter behandelt werde als Abraham Lincoln – und der wurde erschossen.

Eine Rede zu halten wäre das eine, kritischer sehen viele, dass er vor einem großen Publikum sprechen und danach ein Feuerwerk abbrennen will. Experten sprechen von einer doppelten Gefahr: der Ausbreitung des Virus und von Waldbränden. Zumal die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, bei Fox News sagte, dass es bei dem Event zwar kostenlos Masken geben werde, aber keiner müsse sie tragen und „Social Distancing" werde es auch nicht geben.

Das alles wird vermutlich auch noch eine Menge kosten. Die präsidentiellen Feierlichkeiten im vergangenen Jahr hatten 13 Millionen Dollar gekostet – in etwa doppelt so viel wie in den Jahren zuvor.

Bemerkenswerter Zufall: Zwei US-Präsidenten starben am 4. Juli 1826

Deutlich zurückhaltender gibt sich da Joe Biden, der designierte Gegenkandidat von Trump bei den Wahlen im November. Von dem Demokraten sind keine Pläne für ein größeres Event am 4. Juli bekannt.

Der 4. Juli hat in den USA auch schon für einen bemerkenswerten Zufall gesorgt. Thomas Jefferson und John Adams, die einzigen beiden Unterzeichner des Unabhängigkeitserklärung, die später Präsident wurden, starben beide am 4. Juli. Und zwar am exakt selben Tag im Jahr 1826 – dem 50. Jahrestag der Unterzeichnung. Jefferson, der erste Präsident, ist übrigens im Mount Rushmore verewigt. Also dort, wo Donald Trump hoffentlich keinen Waldbrand und keinen neuen Corona-Hotspot erzeugen wird.