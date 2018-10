Angeln 2,53 Meter: „Rekordwels“ aus Baggersee gefischt

Next

Der Angler Benjamin Grampp hat in einem Baggersee bei Elchingen einen 2,53 Meter langen Wels gefangen. Das berichtet die Facebook-Seite Black Cat Team. Demnach soll es sich um einen deutschen „Baggersee-Welsrekord“ handeln.

Fisch zog Boot über den See

Mit einem toten Köderfisch habe Grampp in Ufernähe geangelt. Dann kam es dem „Black Cat Team“ zufolge zu einem Ruteneinschlag, wie ihn der Angler noch nie erlebt hatte. „Der Fisch zog die Rute im Rutenhalter so krumm, dass der Angler Mühe hatte, sie aus dem Rutenhalter zu ziehen“, heißt es auf der Facebook-Seite.

Dann habe der Wels das Schlauchboot des Anglers quer über den See gezogen. Nach 20 Minuten sei der Kampf vorbei gewesen: Grampp konnte den Fisch ans Ufer bringen. Ein Zeuge bestätigte den Fang gegenüber der SÜDWEST PRESSE, wollte aber anonym bleiben. Unklar ist bisher, ob der Angler den Fisch zurück in den See gesetzt hat oder nicht.

